ASSE : Brest refuse de payer 5ME pour Honorat

Dans : ASSE.

Plusieurs médias ont annoncé un accord entre le Stade Brestois et l'AS Saint-Etienne pour le transfert de Franck Honorat. Mais en fait les négociations coincent.

L’opération semblait être bouclée et depuis 48 heures on attendait l’officialisation par Brest et l’ASSE du transfert de Franck Honorat. Mais ce lundi, pas de fumée blanche en Bretagne, et l’attaquant stéphanois est toujours dans le Forez. A priori, les négociations ne sont pas rompues entre les deux clubs, mais contrairement à ce qui avait été dit, les détails financiers ne sont pas encore réglés. Le Progrès affirme en effet que les dirigeants bretons refusent de céder aux exigences de leurs homologues stéphanois, et que le salaire de Franck Honorat pose encore un problème. Pas de quoi faire craindre que l’affaire tourne au fiasco, mais probablement cela va allonger encore un peu les discussions.

A la base Roland Romeyer et Bernard Caïazzo exigeaient 5ME pour l’ailier, qui a encore trois ans de contrat avec l’AS Saint-Etienne. Mais de son côté le Stade Brestois ne veut pas verser plus de 4ME pour recruter Frank Honorat. De plus, ce dernier semble vouloir un salaire conséquent en rejoignant le club breton, alors que les responsables de Brest refusent de se lancer dans une politique salariale à la hausse et qui ne serait plus dans la logique des dernières saisons. A priori, chacun devra faire un effort afin que le transfert soit enfin officialisé, mais l'optimisme règne encore du côté de l'ASSE, du Stade Brestois et de Franck Honorat.