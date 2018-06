ASSE : Braderie d'été, neuf joueurs sacrifiés par l'ASSE au mercato ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Le mercato promet d’être agité du côté de Saint-Etienne cet été. Si la vente du club a été avortée, les dirigeants veulent renforcer l’équipe.

Mais pour cela, la masse salariale devra impérativement être allégée. Raison pour laquelle, selon les informations du Progrès, pas moins de neuf départs sont espérés par l’état-major du club. Recruté pour 8ME l’été dernier et prêté à Bristol City dès janvier, Loïs Diony ne figure pas dans les plans de Jean-Louis Gasset et ne sera pas retenu par l’ASSE. Un constat également valable pour Léo Lacroix, qui a terminé la saison au FC Bâle, en Suisse.

Très peu utilisé par Jean-Louis Gasset cette saison, Cheikh Mbengue a également été placé sur la liste des transferts par les dirigeants de l’ASSE, tout comme Jorginho, Pierre-Yves Polomat, Alexandros Katranis et Vincent Pajot. Enfin, deux joueurs devraient quitter le club, mais sous la forme d'un prêt : Oussama Tannane et le jeune Habib Maïga. Un dégraissage massif attend donc David Wantier et Frédéric Paquet. Une étape qui pourrait prendre du temps, mais qui sera indispensable si l’ASSE veut réussir de nouveaux gros coups, comme cela a été le cas avec Neven Subotic ou Yann M’Vila il y a quelques mois…