ASSE : Bouanga n'est pas passé de héros à zéro

Avec deux buts à son compteur en Ligue 1, mais qui datent de la mi-septembre, Denis Bouanga traverse une période compliquée. L'ASSE ne veut cependant pas lui mettre une pression excessive.

La saison passée, Denis Bouanga avait mis des étoiles dans les yeux des supporters de l’AS Saint-Etienne, l’attaquant de 25 ans ayant fini avec 10 buts à son compteur dans une saison de Ligue 1 largement raccourcie. Mais depuis le début du championnat, les choses sont plus compliquées pour Denis Bouanga, lequel avait même pris un petit coup de règle sur les doigts après la défaite de l’ASSE contre Nice alors qu’il était remplaçant au coup d’envoi. « J’attends plus de Denis, même si c’est un joueur important », avait lancé Claude Puel au sujet de son attaquant. Cependant, avant la réception de Montpellier, dimanche à Geoffroy-Guichard, l’entraîneur des Verts a tenu à apporter son soutien à Denis Bouanga alors que ce dernier est dans le dur, même s'il a tout de même trouvé le chemin des filets par deux fois cette saison, dont une fois sur penalty. Mais cela remonte à septembre.

Pour Claude Puel, son attaquant doit juste s’installer dans la durée et ne pas se focaliser sur cette mauvaise passe. « Je ne veux pas me pencher sur les cas individuels. On peut être exigeant sur un joueur qui a des qualités et énormément de potentiel. Mais il faut réconforter les joueurs, être derrière eux et bonifier ce qu'ils peuvent faire de positif, les accompagner dans leur apprentissage. Denis Bouanga même s'il est plus âgé que les autres, doit apprendre à appréhender le plus haut niveau et à gagner en régularité », a confié l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne avant un ASSE-Montpellier déjà important. Denis Bouanga ne doit donc pas se prendre la tête, les Verts comptent sur lui et il peut, lui, compter sur la confiance de Saint-Etienne.