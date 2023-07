ASSE ‍: Bloqué à Saint-Etienne, Nkounkou part au clash ‍!

Dans : ASSE.

Pisté par l’Eintracht Francfort durant ce mercato estival, Niels Nkounkou a décidé d’entamer un bras-de-fer avec la direction des Verts pour partir en Allemagne.

Auteur d’une très belle deuxième partie de saison sous le maillot de l’ASSE, avec lequel il a bien relancé sa carrière grâce à 6 buts et 8 passes décisives en 20 matchs de Ligue 2, Niels Nkounkou veut maintenant retrouver le haut niveau. Formé à l’OM, le latéral gauche dispose d’une belle opportunité du côté de l'Eintracht Francfort, un club qui lui permettrait de passer un vrai cap. Sauf que les dirigeants de Saint-Etienne ont décidé de bloquer le départ de leur international Espoirs. Officiellement recruté par les Verts contre un chèque de 2,3 millions d’euros en provenance d’Everton au début du mois de juillet à l’issue de son prêt, Nkounkou ne comprend pas la décision de ses dirigeants, surtout que ces derniers peuvent se retrouver dans ce potentiel transfert de 6 ME.



« S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai »

🎙️ Niels Nkounkou : « Pour certains, c'était du long terme, moi, c'était mission commando. Le club m'a permis d'accéder à l'équipe de France Espoirs, c'est vrai.



Mais je n'ai menti à personne. Et aujourd'hui, je peux aussi rapporter une belle indemnité au club. »



« Je me suis donné à 100 % pour aider le club à se sauver et pour me relancer mais, encore une fois, je venais pour six mois, c'est tout. C'est sur cette base que l'on m'a fait venir. On n'avait jamais parlé d'autre chose avant que je n'arrive pour signer mon contrat. J'aurais compris que l'on me bloque si je m'étais engagé sur du long terme et que j'essayais de partir au bout de six mois. Ce n'est pas le cas et ça change tout. Je ne suis pas un footballeur qui fait un caprice pour aller plus haut. Alors merci aux dirigeants et aux supporters, et si je peux aider Saint-Étienne à monter grâce à mon transfert, j'en serais le premier ravi. S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution », a balancé, dans L’Equipe, Nkounkou, qui ne se voit donc pas poursuivre sa carrière dans le Forez en L2.