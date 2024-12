ASSE ‍: Bertrand Latour donne un ordre aux dirigeants

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Battu par Toulouse vendredi soir (2-1), Saint-Etienne a pris la décision de se séparer d’Olivier Dall’Oglio. Un choix contesté par Bertrand Latour, qui remet plutôt en cause le niveau des joueurs à l’ASSE.

Battu quatre fois lors des six derniers matchs de Ligue 1, Saint-Etienne est en crise. Seizième du championnat avec seulement un point d’avance sur Le Havre, premier relégable, l’ASSE est à un tournant de sa saison. C’est le moment que les dirigeants stéphanois ont choisi pour se séparer d’Olivier Dall’Oglio, sur la sellette depuis un moment et qui a cette fois payé au prix fort les mauvais résultats de son équipe. Cette décision, saluée par certains supporters des Verts, ne fait cependant pas l’unanimité. Invité à réagir au renvoi de l’ancien coach de Brest ou encore de Montpellier, Bertrand Latour a fait savoir que selon lui, il ne s’agissait pas de la meilleure décision à prendre car pour le consultant de Canal+, « ODO » n’était pas le problème n°1 de Saint-Etienne. Au contraire, il estime que l’effectif bâti par Kilmer Sport lors du mercato hivernal est beaucoup trop faible pour le niveau de la Ligue 1.

Bertrand Latour remet en cause le niveau des joueurs

« Si le problème à Saint-Etienne était Olivier Dall’Oglio, ce serait très bien et ça voudrait dire qu’ils vont vite se redresser. Moi je pense que l’effectif de Saint-Etienne est trop faible pour l’instant. Le salut passera sans doute par un mercato hivernal et l’apport de certains joueurs pour redresser le club. Mais il n’y a pas de miracle. On l’a vu dans les clubs qui ont déjà opéré des changements d’entraîneur. Je ne crois pas que Montpellier soit métamorphosé depuis que Gasset est arrivé, Rennes non plus malgré l’arrivée de Sampaoli. Je ne conteste pas l’apport que peuvent être ceux de ces entraîneurs. On prend et on jette facilement, les entraîneurs sont les fusibles. C’est plus facile de faire sauter un entraîneur que 23 joueurs. Mais le mieux aurait été de mieux choisir les 23 joueurs » estime Bertrand Latour, très inquiet pour le futur de l’ASSE et qui ne croit pas à un redressement spectaculaire, peu importe l’identité du futur entraîneur.