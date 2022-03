ASSE : Bernardoni joue son propre maintien

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Prêté sans option d’achat en janvier, Paul Bernardoni se verrait bien rester à l’AS Saint-Etienne la saison prochaine. Mais le gardien sous contrat avec Angers n’a reçu aucune garantie, d’où la nécessité pour lui de briller dans la cage stéphanoise.

Impressionné par la ferveur à Geoffroy-Guichard, Paul Bernardoni s’éclate à l’AS Saint-Etienne. Le gardien prêté par le SCO n’a pas à regretter son choix du mercato hivernal, lui qui avait perdu sa place de titulaire à Angers, au profit d’un Danijel Petkovic désormais en difficulté. Son statut semble plus solide aux yeux de l’entraîneur stéphanois Pascal Dupraz qui souhaitait la venue d’un portier plus expérimenté que les jeunes Etienne Green ou Stefan Bajic, parti à Pau. A son arrivée, Paul Bernardoni n’a donc constaté aucune tension.

« La concurrence est vraiment très positive, a confié l’ancien Girondin au Progrès. J’ai signé cinq mois et on défend tous le même but, se maintenir. Il faut surtout que les choses soient claires. Le coach nous a tous réunis et il a dit, voilà c’est comme ça. Quand je suis arrivé, Stefan Bajic était encore là. Et puis il y a aussi Bouba (Fall). On s’est vu, on a tous bu un café. Je leur ai dit que je n’étais pas là pour leur faire la misère. Par contre, s’ils me faisaient des coups de travers, je ne serais pas sympa. Mais il n’y a eu aucun souci. Ça se passe super bien. »

🎙 P. #Bernardoni : "Si on se maintient, je vais monter l'Alpe d'Huez avec les 21 virages, avec le virage des hollandais. C'est un truc mythique donc je m'engage et étant donné qu'on va se maintenir, je vais le faire." #ASSE pic.twitter.com/1rtObQo24O — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) February 28, 2022

Du coup, Paul Bernardoni se verrait bien rester à Saint-Etienne après cette saison. D’autant que ses dirigeants à Angers ont déjà enregistré la signature du Havrais Yahia Fofana pour l’été prochain. « On ne m’a pas fait de promesses, a tempéré le natif d’Evry. Honnêtement, je ne peux pas faire de plan sur la comète. Moi, je sais pourquoi je suis là. Si on se maintient, c’est bon pour l’ASSE, tous les joueurs du groupe et bon pour moi. On a tous le même objectif du coup. On verra. » En cas de maintien, le gardien de 24 ans augmenterait évidemment ses chances de rester à l’ASSE.