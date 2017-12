ASSE : Bédimo, Ntep... Le mercato s'annonce bouillant !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

En pleine crise de résultat depuis plusieurs semaines, l’AS Saint-Etienne devrait être un acteur majeur du mercato hivernal en France.

Dans l’obligation de se renforcer à plusieurs postes, l’actuel 16e de Ligue 1 prospecte et multiplie les pistes à quelques jours de l’ouverture officielle du marché des transferts. En défense, plusieurs noms ont déjà filtré comme ceux de Doria et Bayal Sall. Selon Le 10 Sport, d’autres pistes sont explorées par l’état-major stéphanois. Prêté par Chelsea à Stoke City, Kurt Zouma a été sondé pour un retour à l’ASSE, mais l’international français a refusé la proposition. Libre en juin, Damien De Silva (Caen) pourrait en revanche être une option, tout comme Henri Bédimo (Marseille).

Au milieu de terrain, trois joueurs figurent sur la short-list : Yann M’Vila (Rubin Kazan), Christopher Nkunku (PSG) et Soualilho Meité (Monaco). Contrairement au premier cité, les deux autres sont disponibles en prêt et représentent donc des pistes très crédibles pour l’ASSE. En attaque, les Verts risquent, en revanche, de galérer un peu plus qu’aux autres postes, la faute à des moyens financiers très limités. Le club serait très attiré par Paules-Georges Ntep mais n’aura pas les moyens de payer l’intégralité de son salaire (300.000 euros par mois) comme le souhaite Wolfsburg. Toujours à Lorient malgré quelques touches à l’étranger cet été, Majeed Waris pourrait être un plan B envisagé. Quoi qu’il en soit, le mercato des Verts ressemble à un immense chantier. Le mois de janvier risque d’être animé pour les supporters…