ASSE : Bamba prêt à coller un coup de couteau dans le dos au mercato

Depuis le mercato estival de 2017, Jonathan Bamba est sans doute le joueur qui fait le plus parler de lui à l’AS Saint-Etienne.

Libre de tout contrat en juin prochain, et buteur ce dimanche contre Nîmes, l’ancien attaquant d’Angers n’a toujours pas prolongé son contrat. Et selon toute vraisemblance, il ne signera pas un nouveau bail dans le Forez. Ainsi, un départ cet hiver est envisagé pour le meilleur buteur de l’ASSE, afin de récupérer une indemnité de transfert, même minime. Plusieurs écuries ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt…

Il y a deux semaines, il était notamment question d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour le joueur. Sans citer l’OM, le représentant du joueur a confirmé qu’un « gros club de L1 » était à l’affût dans le dossier. Mais selon le site grec Snda, l’Olympiakos est le plus pressant au sujet de Jonathan Bamba. Désormais entraîné par Oscar Garcia, l’actuel 3e de Super League aurait fait de l’attaquant de Saint-Etienne l’une de ses priorités hivernales. Une offre « concrète pourrait être transmise dans les jours à venir ». Reste désormais à savoir quel tarif sera demandé par Roland Romeyer et par Bernard Caïazzo pour le jeune ailier de 21 ans.