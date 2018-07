ASSE : Balbir valide à 100% le transfert de « Kolo »

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Ce week-end dans les colonnes du Progrès, Jean-Louis Gasset a tapé du poing sur la table, le coach de l’ASSE réclamant au minimum un renfort en défense et deux recrues en attaque. Le premier vœu de l’ex-coach de Montpellier pourrait bien devenir réalité puisque selon Yahoo Sport, les Verts pourraient officialiser en milieu de semaine l’arrivée de Timothée Kolodziejczak en provenance des Tigres. Une excellente nouvelle selon Denis Balbir, pour qui l’arrivée de celui qui a également porté les couleurs du FC Séville va sécuriser le secteur défensif de l’ASSE.

« Derrière, l’arrivée de « Kolo » devrait résoudre le problème. Cela peut être un bon choix car on parle quand même d’un joueur qui a évolué dans des équipes qui n’étaient pas de secondes zones. Il va amener son expérience, sa polyvalence. C’est quelqu’un qui est dur sur l’homme et aussi à l’aise dans l’axe que sur les côtés. Il peut apporter pas mal de choses » a-t-il expliqué sur But Football Club. Difficile de contredire le journaliste de W9. Car avec Perrin, Subotic et donc Kolodziejczak, Saint-Etienne disposera de trois joueurs d’un excellent niveau en défense centrale. Cela faisait longtemps que ce n’était plus arrivé…