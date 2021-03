ASSE : Attention danger ! Il a peur pour Sainté

Dans : ASSE.

Seizième de Ligue 1 avec une avance de six points sur Nantes, barragiste, l'AS Saint-Étienne semble encore tranquille. Mais le danger n'est pas loin pour les Verts.

L’AS Saint-Étienne n’a pas pesé lourd vendredi soir face à l’AS Monaco, mais du côté des Verts on a relativisé cette déroute, rappelant que le club de la Principauté ne tirait pas dans la même catégorie en Ligue 1. Oui, mais voilà, au classement, l’ASSE n’arrive pas à prendre ses distances avec la zone rouge et forcément cela commence à inquiéter les supporters. Même si le calendrier de la formation de Claude Puel est plutôt équilibré jusqu’à la fin de saison, il ne faudra pas se rater lors du prochain déplacement à Nîmes. Dans sa chronique hebdomadaire pour Le Progrès, Patrick Guillou, ancien joueur de l’AS Saint-Étienne, est nettement moins enthousiaste et confiant concernant l’avenir immédiat de l’ASSE. Le consultant de BeInSports n’est pas loin de penser qu’à force de se croire au-dessus des formations du bas de classement, les dirigeants stéphanois pourraient avoir une très mauvaise surprise en fin de saison.

La survie de l'AS Saint-Étienne en question

Dans son style imagé, Patrick Guillou tire fermement le signal d’alarme. « Je crie attention danger ! Il en va désormais de la survie du club. Fini la poudre de perlimpinpin, les discours des marchands d’orviétan et le miroir aux alouettes. Place à la modestie. Il est grand temps de gratter sous le vernis pour voir si l’ASSE brille encore. On nous avait promis des mirmillons aux abdos saillants. On se retrouve avec des Minimoys à varices. D’ailleurs, l’avarice est souvent la mère de tous les maux. Il y a le feu même si les médecins d’eau douce continuent d’éteindre la fournaise en soufflant dans une paille. Le bilan des cinquantièmes hurlants est déchirant. 14 victoires en 50 rencontres. Pas plus. Pas moins. À ne rien vouloir n’entendre, on finit souvent avec des oreilles d’âne », prévient l’ancien défenseur de l’AS Saint-Étienne.