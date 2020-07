ASSE : Arsenal abuse, Saint-Etienne dit adieu à Saliba

Dans : ASSE.

Transféré à Arsenal l’été dernier puis prêté à Saint-Etienne jusqu’au 30 juin, William Saliba participera-t-il à la finale de la Coupe de France face au PSG ?

La question est sur toutes les lèvres depuis la reprise de l’entraînement dans le Forez. Et pour cause, le jeune défenseur tricolore s’est imposé comme le patron de la défense des Verts, et son absence face à l’armada offensive du Paris Saint-Germain serait forcément préjudiciable pour l’équipe de Claude Puel. Mais à en croire les informations obtenues par le journaliste Manu Lonjon, le scénario tant redouté par le peuple forézien est de plus en plus probable, Arsenal et Saint-Etienne étant toujours très loin d’un accord pour que William Saliba puisse disputer la finale de la Coupe de France.

Le pessimisme règne à Saint-Etienne

« Pas très optimiste coté ASSE pour une participation de W Saliba à la finale. Les garanties demandées par Arsenal sont assez complexes et risquées » a tweeté le journaliste, pour qui il est de plus en plus improbable que William Saliba soit sur la pelouse du Stade de France début août afin de participer à ce choc opposant Saint-Etienne au Paris Saint-Germain. Un véritable coup dur pour Claude Puel, qui redoutait ce scénario depuis de longues semaines, y compris au moment où Mikel Arteta indiquait publiquement qu’il serait logique que William Saliba dispute cet ultime match avec son club formateur. Les enjeux financiers sont tels que finalement, aucun accord n’a pu être trouvé entre la direction de l’AS Saint-Etienne et celle d’Arsenal…