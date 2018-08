ASSE : Après Cabella, l'ASSE fonce en Premier League au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Premier League.

Sauf énorme retournement de situation, l'AS Saint-Etienne va officialiser ce mercredi la signature de Rémy Cabella, après de longues négociations avec l'OM. Mais le mercato déjà spectaculaire de l'ASSE ne va pas s'arrêter avec cette opération. En effet, de l'autre côté de la Manche on affirme que les dirigeants stéphanois font le forcing auprès de leurs homologues de Tottenham afin d'obtenir le prêt de Georges-Kévin Nkoudou.

Ainsi, HITC indique ce mercredi que Mauricio Pochettino ne compte plus vraiment sur l'ancien joueur de Nantes et de l'OM qui avait été prêté à Burnley les six derniers mois de la saison passée, le média anglais confirmant des contacts avec l'AS Saint-Etienne. Reste que Georges-Kévin Nkoudou a encore trois ans de contrat avec les Spurs, avec un salaire aux normes de la Premier League et pas vraiment de l'ASSE, même si les Verts ont fait exploser le salary-cap depuis quelques mois. Il reste désormais deux semaines à Sainté pour trouver une solution qui convienne à tout le monde.