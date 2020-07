ASSE : Aouchiche est majeur, il signe chez les Verts lundi

Dans : ASSE.

Libre de tout contrat depuis son départ du Paris Saint-Germain le 30 juin dernier, Adil Aouchiche va bel et bien poursuivre sa carrière du côté de l’AS Saint-Etienne.

Mercredi, Adil Aouchiche a soufflé ses 18 bougies. Avec sa majorité civile en poche, le milieu offensif va maintenant pouvoir se lancer dans une toute nouvelle aventure. Car après avoir refusé de signer son premier contrat pro à Paris, dans son club formateur qui lui faisait pourtant confiance, l'international français U18 va s’engager chez les Verts. En négociations avec le club du Forez depuis de longues semaines, Aouchiche va bien finir sa course dans l’équipe de Claude Puel, selon RMC. Pourtant, le LOSC et le Bayer Leverkusen « ont fait le forcing jusqu’au bout », en plus des approches du FC Barcelone, de Rennes, d’Arsenal ou de Leicester.

Convaincu par le projet stéphanois, le titi parisien paraphera donc un premier contrat pro de trois ans à Sainté lundi prochain. Par la suite, il participera à la préparation estivale de l’ASSE… sans prendre part à la finale de la Coupe de France contre le PSG, le 24 juillet prochain. Par contre, à partir de la reprise de la Ligue 1 en août prochain, Aouchiche aura un rôle central à jouer à Saint-Etienne, où Puel va le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Les Verts auront en tout cas bien besoin de lui pour redorer leur blason...