ASSE : Aouchiche privé de la finale contre le PSG

Dans : ASSE.

La signature d'Adil Aouchiche à l'AS Saint-Etienne sera officialisée le 15 juillet. Mais le jeune attaquant du PSG ne pourra pas jouer la finale de la Coupe de France.

L’affaire est entendue, Adil Aouchiche a officiellement quitté le Paris Saint-Germain sans signer son premier contrat professionnel avec le club qui l’a formé. Et comme cela était annoncé depuis plusieurs semaines, le jeune attaquant, qui sera majeur le 15 juillet prochain, a déjà scellé un accord avec l’AS Saint-Etienne. Pour des questions réglementaires et financières, ses agents ont repoussé à sa date anniversaire son engagement chez les Verts, histoire de toucher une commission. Mais même s’il rejoint l’ASSE à la mi-juillet, Adil Aouchiche ne pourra pas participer à la finale de la Coupe de France qui opposera l’équipe de Claude Puel au Paris Saint-Germain le 24 juillet prochain au Stade de France. Non pas que le PSG ait demandé cela à son ancien joueur, cela n’aurait aucun sens, mais il s’agit juste du respect des textes.

En effet, si Adil Aouchiche signe chez les Verts avant la finale de la Coupe de France, il ne sera officiellement un joueur stéphanois, au sens réglementaire, que pour la saison 2020-2021. Il lui est donc totalement impossible de participer à cette rencontre tant attendue entre l’AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Pas de quoi tempérer la joie des supporters des Verts qui attendaient depuis longtemps que le jeune attaquant parisien rejoigne le Forez. C'est désormais chose faite, même s'il reste encore quelques jours à attendre pour que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo annoncent la bonne nouvelle que cette non-participation à la finale de la Coupe de France ne gâchera pas.