ASSE : Aouchiche brille, le PSG va taxer les Verts

Dans : ASSE.

Parti libre du PSG, Adil Aouchiche pourrait finalement rapporter une belle somme à son club formateur dans le futur.

Après six ans passées dans les équipes de jeune puis professionnelle du PSG, Adil Aouchiche signait finalement son premier contrat pro en 2020 à l'AS Saint-Etienne. Après des débuts difficiles et des relations parfois tendues avec Claude Puel, qui n'a pas hésité à l'envoyer en réserve, le jeune milieu de terrain s'est petit à petit installé dans le onze titulaire stéphanois. Cette saison, le natif du Blanc-Mesnil a pris part à 28 rencontres toutes compétitions confondues. De plus en plus à l'aise, il a su se montrer décisif à plusieurs reprises puisqu'il affiche des statistiques tout à fait honorables pour son âge : deux buts et cinq passes décisives. Mieux encore, il fait figure de véritable talisman au sein d'une équipe en difficulté (13e de L1). Sur les dix victoires obtenues par les Verts, neuf l'ont été avec Adil Aouchiche titulaire. Des performances qui confirment la volonté des dirigeants de conserver le joueur de 18 ans.

Le PSG se frotte les mains

Pour convaincre l'international U20 de rejoindre Saint-Etienne, le club dix fois champion de France a pris des risques. S'ils n'ont rien déboursé en transfert, les Verts ont offert une jolie prime à la signature de 4 millions d'euros au joueur. Un investissement qui s'avère aujourd'hui payant. Si à l'époque, au vue des règlements en vigueur, l'ASSE n'avait pu proposer qu'un contrat allant jusqu'en 2023, l'objectif est clair : prolonger Aouchiche dès que possible. Une nouvelle qui ravira le PSG, puisque le club francilien touchera au minimum 3 millions d'euros d'indemnité de formation. Mais au-delà de cette somme, le Paris Saint-Germain touchera également 20% de la somme obtenue lors d'un futur transfert. Sa cote sur le site Transfermarkt était estimée à 5 millions lors de son arrivée dans le Forez. Aujourd'hui, elle a doublé puisqu'elle dépasse de peu les 10 millions. Quoiqu'il en soit, l'explosion d'Adil Aouchiche à Saint-Etienne ne peut être qu'une excellente nouvelle pour le PSG.