ASSE : A peine arrivé, Subotic est un expert du derby contre l'OL

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Interdits de déplacement à Lyon dimanche (17h), les supporters de l’AS Saint-Etienne n’ont qu’une envie, c’est de voir leurs idoles effacer la gifle reçue au match aller (0-5, 12e journée).

Les fans stéphanois ont bien transmis le message au groupe de Jean-Louis Gasset, y compris aux recrues hivernales qui découvrent cette rivalité. Mais que les fidèles des Verts se rassurent, les renforts savent exactement ce qu’est un derby à l’image de l’ancien joueur du Borussia Dortmund Neven Subotic.

« Un derby a cela de particulier qu'il est un sujet quotidien entre fans des deux camps, a expliqué le défenseur central dans les colonnes du Progrès. Il arrive qu'ils habitent Dortmund et soutiennent Schalke ou l'inverse. Donc, ils se côtoient et se taquinent tous les jours, alors que les commentaires ne durent guère plus de trois jours pour une autre rencontre. » Bien informé sur la vie de supporters, Subotic sait que ce choc peut faire parler pendant très longtemps.

Un derby ne s’oublie jamais

« Certains derbys sont marqués au fer rouge, leurs évocations reviennent dans les discussions dix ans après, surtout ceux que l'on a gagnés. Les gens vous montrent un poster, un billet de match à la moindre occasion, a témoigné le Serbe. Si tu fais une mauvaise saison, mais que tu remportes le derby, les supporters considèrent que l'honneur est sauf. Si tu en fais une bonne, et que tu perds les deux manches, ils sont heureux mais on te le fait remarquer. » La recrue de l’ASSE a donc compris ce que représente le match contre l’Olympique Lyonnais.

« Quand un nouveau supporter visite le musée, il comprend que c'est un pan particulier de l'histoire, de la légende du club. J'ai compris l'importance du derby, les ondes qu'il transmet lors de la visite. C'est le genre de match que j'apprécie. Il faut mettre un pourcentage en plus. Ça implique les joueurs, les supporters, mais aussi l'adversaire, ses fans. Sans oublier que nous sommes dans le sport et qu'il faut respecter ses limites. Il y a une éthique à avoir », a rappelé le roc stéphanois, qui n’oublie pas que cette rencontre compte aussi pour la suite de la saison.

L’autre objectif des Verts

« C'est à nous de rétablir l'équilibre entre les attentes des supporters et celles du club. Elles ont été éloignées dans la première partie de saison. A nous d'inverser la tendance à travers le derby, mais les autres matchs qui viennent aussi, a-t-il confié. L'expérience est une qualité indéniable, ça aide à gérer les émotions, les situations. Quand on doit calmer le jeu, accélérer. Mais ce n'est pas le première. De même que la tactique est secondaire dans ce genre de bataille. Ce qui compte, c'est l'esprit de combat, le coeur que l'on met à l'ouvrage. » Après ces belles paroles, Subotic sera surtout attendu sur le terrain.