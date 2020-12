ASSE : 5ME pour un buteur vedette, les Verts prêts à craquer

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne veut accélérer le tempo concernant Mostafa Mohamed et les Verts auraient augmenté leur offre pour l'attaquant égyptien.

A l’image des autres clubs de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne traverse une sacrée crise financière, le club dirigé par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’ayant même pas les recettes de Geoffroy-Guichard pour se refaire une petite santé. Pourtant, cela n’empêche pas les rumeurs de circuler sur la possibilité des Verts d’investir lors du marché des transferts qui débute dans moins d’une semaine. Depuis quelques jours, c’est le nom de Mostafa Mohamed, l’attaquant vedette du club de Zamalek et de l’équipe d’Egypte qui fait l’objet de toutes les attentions du côté du Peuple Vert. Agé de 23 ans, et considéré comme l’un des prodiges du football égyptien, Mostafa Mohamed serait sur les tablettes de l’ASSE, mais l’avant-centre a un prix et du côté de son club on est plutôt décidé à faire grimper ce dernier.

Mostafa Mohamed, l'atout XXL de l'AS Saint-Etienne

Depuis 24 heures, le dossier s’est réchauffé si l’on en croit Frédéric Nkeuna, journaliste et correspondant de plusieurs médias français notamment en Egypte. « Zamalek a rejeté l'offre de l’AS Saint-Etienne (3,5ME) pour acquérir l'avant-centre des Pharaons d'Egypte Mostafa Mohamed. Une offre de 5M d'euros serait néanmoins suffisante. Pour forcer son départ imminent, le jeune de 23 ans ne s'est pas entraîné ces derniers jours », explique le journaliste. Et ce lundi, il se chuchote que le club égyptien a désormais reçu cette fameuse offre de 5ME attendue. Tout cela semble assez étonnant dans la mesure où l’ASSE ne semble guère en position d’investir autant sur un seul joueur lors de ce mercato d’hiver. D'autant plus que du côté de Zamalek on a aussi besoin d'argent et qu'il n'y aura aucune facilité de paiement faite aux dirigeants stéphanois.