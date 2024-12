4 millions d'euros, l'ASSE fonce en Ecosse pour aller chercher le maintien

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne compte bien se renforcer cet hiver sur le marché des transferts. Les Verts auraient d'ailleurs flashé sur le profil d'un attaquant expérimenté qui évolue en Ecosse.

A l'AS Saint-Etienne, le temps presse pour se trouver un nouvel entraineur. Olivier Dall'Oglio a été démis de ses fonctions après la défaite à Toulouse en Ligue 1 et la direction du club est au travail pour trouver la perle rare (qui pourrait être Eirik Horneland). Les Verts doivent également anticiper le prochain marché des transferts hivernal. Les Stéphanois sont actuellement barragistes et devraient souffrir jusqu'à la fin de saison pour assurer leur maintien. Afin d'y parvenir, Saint-Etienne veut recruter en attaque une valeur sûre. Et un profil plait particulièrement, à savoir celui de Cyriel Dessers (Glasgow Rangers).

L'AS Saint-Etienne trouve sa perle rare en Ecosse ?

Selon les informations du Républicain Sportif, Saint-Etienne est en effet plus que chaud à l'idée de recruter l'attaquant des Rangers, âgé de 30 ans. Ce dernier a récemment perdu sa place de titulaire depuis l'arrivée de Hamza Igamane et ne serait pas contre l'idée de vivre une nouvelle expérience. Dessers est encore sous contrat avec Glasgow jusqu'en 2027 et est évalué à quelque 4 millions d'euros. La direction stéphanoise devra donc mettre la main à la poche si elle veut avoir gain de cause dans ce dossier ambitieux. L'international nigérian connait les exigences du plus haut niveau et son arrivée serait assurément un plus s'il parvenait à s'adapter rapidement au football français. Sa polyvalence est aussi un atout majeur pour les Stéphanois, qui veulent un élément capable de planter des buts lors de la seconde partie de la saison. Cette saison avec les Rangers, Cyriel Dessers a trouvé le chemin des filets à 12 reprises, dont une fois en Europa League.