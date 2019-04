ASSE : Ruffier, Beric, Gambardella... Gasset voit la vie en rose

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur de l’ASSE, après la victoire contre Toulouse (2-0) : « On a réussi une très bonne entame. On a attaqué très fort en passant par les côtés. Quand Toulouse a changé de système, on a été moins performants. Mais on a bien défendu. Lors des trois derniers matchs, on n’a d'ailleurs encaissé aucun but. On a un gardien de but extraordinaire. Ruffier a encore réalisé un très grand match. On ne voit pas qu’il nous manque des joueurs majeurs. Tout le monde se sent important, même ceux qui entrent en cours de match. Nous n’avions plus que quatre défenseurs du groupe pro. Je sais que nous pouvons compter sur Beric. Son état d’esprit est irréprochable. Il était remplaçant à Reims et il marque deux buts. Quand il y a un centre, il est là. La Gambardella ? C'est un succès qui compte pour le club. On a regardé la finale tous ensemble avec le groupe. Six joueurs titulaires au Stade de France s’entraînent régulièrement avec nous sans compter Saliba ».