Genesio viré, Rennes rappelle Julien Stéphan ‍!

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Une semaine après la défaite du Stade Rennais contre l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio s'apprête à être débarqué par ses dirigeants. Ces derniers ont même déjà trouvé son successeur.

Le football va vite, et les certitudes s'envolent à un rythme assez effréné. Alors que la tempête provoquée par la victoire de Lyon au Roazhon Park semblait s'être estompée, Bruno Genesio va finalement prendre la porte, payant là la mauvaise série du Stade Rennais en Championnat. Selon Ouest-France et L'Equipe, l'actuel entraîneur du club breton va quitter ses fonctions, à priori après avoir négocié son départ avec François Pinault, sans que l'on sache s'il s'agit d'une démission ou d'un limogeage. Ce bouleversement est désormais acté, et il devrait être rapidement officialisé, puisque les dirigeants rennais ont déjà trouvé le remplaçant de l'ancien coach lyonnais en la personne de Julien Stéphan.

Julien Stéphan revient à Rennes

Ce dernier avait été licencié en mars 2021 par le Stade Rennais, il avait ensuite rejoint Strasbourg, avant d'être limogé en janvier 2023. Candidat malheureux au poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Julien Stéphan aura dans un premier temps un CDD de six mois, avant que les dirigeants bretons fassent leur choix pour la saison prochaine. Au classement de Liguer 1, le Stade Rennais n'est que 13e, ce qui n'est évidemment pas au goût de ses responsables, alors que dans un sondage réalisé cette semaine sur le site de OF, les supporters semblaient être favorables au maintien de Bruno Genesio à son poste. Cette solution, pourtant envisagée, n'est donc plus d'actualité et l'officialisation de ce départ de Genesio et de la venue de Stéphan devrait intervenir lundi.