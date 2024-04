L’ancien buteur du PSG à Rennes, Florian Maurice y croit

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un attaquant confirmé, le Stade Rennais continue de travailler sur un dossier ouvert en janvier dernier. Le directeur sportif Florian Maurice reste en contact avec la Juventus Turin pour Moise Kean, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain toujours en difficulté chez les Bianconeri.

Confronté à l’intérêt persistant de l’Eintracht Francfort pour Arnaud Kalimuendo, qui ne fermait pas la porte à un départ, Rennes n’a jamais cédé cet hiver. Il n’empêche que le club breton a dû assurer ses arrières. Pendant qu’elle résistait aux assauts allemands, la direction étudiait le marché en quête d’un potentiel remplaçant pour son attaquant.

Rennes persiste

Les Rennais s’étaient alors retrouvés sur la piste menant à Moise Kean. En plein feuilleton Nemanja Matic, le pensionnaire du Roazhon Park avait notamment tenté d’utiliser le milieu serbe comme monnaie d’échange avec la Juventus Turin, sans succès. Mais cet échec n’a pas totalement refroidi Florian Maurice. D’après Le Quotidien du Sport, le directeur sportif de Rennes reste actif sur le dossier Moise Kean.

Le dirigeant serait toujours en discussion avec le club turinois. L’opération n’est pourtant pas simple à cause du montant réclamé pour son transfert, à savoir 15 millions d’euros au minimum, mais aussi en raison de son salaire estimé à 2,5 millions d’euros par an. Mais la source indique que Florian Maurice tente de négocier un deal favorable pour toutes les parties concernées. Et notamment pour l’attaquant de 24 ans dont la carrière ne décolle toujours pas.

Alors que son prêt réussi au Paris Saint-Germain avait fait remonter sa cote, l’international italien n’a pas confirmé et peine toujours à s’imposer à la Juventus Turin. La Vieille Dame pourrait ne pas s’opposer à son départ cet été, moment où l’ancien joueur d’Everton arrivera à un an de la fin de son contrat. Peut-être l’occasion pour Rennes d’obtenir un transfert à prix intéressant pour celui qui n’a pas inscrit le moindre but cette saison.