L’OM et l’OL à la lutte, Rennes vient chiper Mikautadze

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Etincelant depuis son retour à Metz en janvier dernier, Georges Mikautadze aura l’embarras du choix cet été. L’attaquant prêté par l’Ajax Amsterdam a de nombreux courtisans en Ligue 1. On sait que les deux Olympiques, Marseille et Lyon, sont prêts à se livrer une nouvelle bataille. Mais le Stade Rennais pourrait bien mettre tout le monde d’accord sur ce dossier.

C’est certain, Georges Mikautadze (23 ans) sera l’un des animateurs du mercato estival. L’attaquant de Metz réalise une excellente deuxième partie de saison et fait logiquement grimper sa cote. Ces dernières semaines, on parlé d’un intérêt de l’Olympique de Marseille, et plus récemment d’une possible approche de l’Olympique Lyonnais, son club formateur. Mais un autre pensionnaire de Ligue 1 pourrait bien mettre tout le monde d’accord. En effet, l’insider Mohamed Toubache-Ter laisse clairement entendre que le Stade Rennais fait partie des prétendants de Georges Mikautadze.

Georges Mikautadze 🚆 Stade Rennais ?? — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 3, 2024

Une mauvaise nouvelle pour les deux Olympiques sachant que le club breton a souvent les moyens de ses ambitions. Tout comme l’AS Monaco que l’on annonce aussi parmi les formations intéressées. En attendant de savoir si des écuries à l’étranger vont se mêler à la lutte, on peut déjà prédire un gros transfert grâce au jeu des enchères. Et le grand gagnant pourrait être Metz qui, dans le cadre du prêt négocié avec l’Ajax Amsterdam, a inclus une option d’achat à 10 millions d’euros.

L'Ajax grand perdant

Les Grenats, en cas de maintien dans l’élite, devrait conclure le transfert de leur attaquant afin de réaliser une plus-value dans la foulée. Difficile d’estimer la valeur actuelle de l’international géorgien. Mais nul doute que le Messin rapportera gros après ses 11 buts et 3 passes décisives en 17 matchs de Ligue 1. L’Ajax Amsterdam, qui avait déboursé 16 millions d’euros pour son flop l’été dernier, serait donc le grand perdant.