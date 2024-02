Rennes ‍: Un cadre au bout du rouleau, le PSG va l'achever

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Auteur d'un triplé contre Milan jeudi, Benjamin Bourigeaud a été essentiel au stade Rennais. Toutefois, il pourrait ne pas débuter contre le PSG. Julien Stéphan veut préserver le joueur, usé par une semaine folle.

Rares sont les joueurs français à pouvoir se vanter d'avoir inscrit un triplé au Milan AC, Benjamin Bourigeaud en fait partie. Le milieu de Rennes a réalisé un grand match jeudi contre les Rossoneri. Même s'il a mis deux penaltys sur les trois buts, c'est le signe de la forme retrouvée de l'ancien lensois cette saison. Autant dire que cela promet pour le choc PSG-Rennes, prévu ce dimanche au Parc des Princes. Néanmoins, ce match risque de se disputer sans Benjamin Bourigeaud au coup d'envoi. En effet, Julien Stéphan a admis douter de la capacité de son joueur à être à 100%. Il s'en est expliqué devant la presse.

Bourigeaud encore marqué par son cambriolage

Bourigeaud est fatigué par les efforts fournis jeudi soir, ayant quitté la pelouse sur les rotules. Mais, c'est aussi un évènement extra-sportif qui justifie la réflexion de son entraîneur. Pendant le match Rennes-Milan, l'appartement de Bourigeaud a été cambriolé. Un moment intense et traumatisant qui a encore entamé ses ressources psychologiques. « Je ne commenterai pas ce qui s’est passé, car c’est de l’ordre du privé. Mais on doit réfléchir, ce n’est pas anodin. Il y avait une réflexion par rapport déjà à cette débauche d’énergie jeudi, il y en a une supplémentaire… », a confié l'entraîneur rennais en conférence de presse.

Rennes back in it 😤



Bourigeaud ⚽️⚽️⚽️#UEL pic.twitter.com/pr97LWwmHl — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 22, 2024

Ouest-France précise que la décision de faire jouer Bourigeaud ou non sera prise dans les dernières heures avant le match. Les deux hommes « en ont discuté dans le train pour Paris et à l'hôtel ». « Le joueur lui-même devrait avoir le dernier mot : c’est lui qui donnera son ressenti et dictera la conduite de Stéphan », informe le quotidien régional breton. Julien Stéphan a raison d'être prudent alors que Rennes a un important quart de finale de coupe de France à disputer, quelques jours après le PSG.