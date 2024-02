EL ‍: L’entraîneur du Milan AC applaudit la furia rennaise

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Ce jeudi soir, le Stade Rennais a livré un superbe match de coupe d’Europe et s’est imposé à domicile contre l’AC Milan (3-2) même si l’écart n’est pas suffisant pour se qualifier en 8es de finale de l’Europa League.

Dans l’obligation de gagner avec trois buts d’avance pour arracher au mieux les prolongations, le Stade Rennais n’a pas réussi l’exploit ce jeudi soir contre l’AC Milan. Mais les hommes de Julien Stéphan ont réussi une belle prestation et l’ont emporté 3-2 grâce à un triplé historique de Benjamin Bourigeaud. Même si la qualification n’est pas au rendez-vous, il y a de quoi être fier pour le club breton. En conférence de presse après la défaite de son équipe, l’entraîneur milanais Stefano Pioli a d’ailleurs salué la performance de Rennes en mettant notamment en avant la pression que les joueurs bretons ont exercé pour gêner les premières relances du Milan AC.

🏁 Il y aura eu une ambiance de feu, un triplé de Bourige', une victoire des Rouge et Noir, mais le parcours des Rennais en @EuropaLeague s'arrête ici.



Malgré la déception, les émotions auront été au rendez-vous ce soir ❤️🖤#SRFCACM 3-2 pic.twitter.com/LscqHMvjI7 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 22, 2024

« Je ne suis pas en colère. Mais c’est sûr que nous ne voulions pas perdre, et ça devient fatigant voire frustrant d’encaisser des buts. On savait que Rennes allait nous poser des problèmes, il faut les féliciter. Mais même en prenant ces trois buts, je pense qu’on avait plutôt le match sous contrôle. Il faut marquer plus, et défendre mieux. On doit mieux gérer les espaces, mais Rennes nous a mis énormément de pression sur la ressortie de balle. Il y a tout de même eu des espaces sur les côtés, un but est venu par là. On doit mieux travailler, mais tout n’est pas à jeter » a analysé Stefano Pioli après la défaite milanaise en terres bretonnes ce jeudi. Malgré cette courte défaite, le club lombard sera bien au rendez-vous des 8es de finale de l’Europa League.