Rennes va pousser deux stars sur la touche

Rennes.

Claude Dautel

A quelques heures du match contre le voisin nantais, le Stade Rennais est conscient qu'il faut mettre un terme à la mauvaise série en cours. Julien Stéphan va faire des choix musclés.

Après avoir longtemps pensé pouvoir revenir dans la course à l’Europe, Rennes s’est subitement écroulé avec quatre défaites consécutives en Ligue 1, dont la dernière le week-end dernier après un match désastreux face au TFC au Roazhon Park. Si le président du club a courtoisement tapé du poing sur la table avant le déplacement de ce samedi à Nantes, d’autant que la formation d’Antoine Kombouaré va un peu mieux. Alors, entre un Stade Rennais qui s’écroule et un FC Nantes qui va mieux, il y a des risques d’une nouvelle désillusion ce samedi à partir de 17h à la Beaujoire. Si l’on en croit Ouest-France, l’entraîneur du club breton a décidé de faire des choix très forts et deux des cadres les plus forts de Rennes pourraient payer au prix fort cette mauvaise série, à savoir Benjamin Bourigeaud et Arthur Theate.

Rennes va changer radicalement les choses

Avant ce Nantes-Rennes qui passionne les supporters des deux clubs, Julien Stéphan a reconnu qu'il n'avait pas réellement la possibilité de tout changer, mais que les performances actuelles de son équipe le contraignaient à tout de même prendre des décisions radicales. « Selon nos informations, ce ne sera pas le système, inchangé (en 4-4-2), qui devrait réserver quelques surprises, mais certains choix d’hommes. Bourigeaud pourrait bifurquer vers le banc, comme Theate : le premier est en difficulté depuis le retour de trêve internationale, tandis qu’on a vu (et entendu) le second très énervé samedi dernier contre Toulouse, pendant comme après le match », annonce Guillaume Lainé avant cette rencontre programmée samedi après-midi, notre confrére ajoutant qu'Amine Gouiri pourrait lui aussi débuter sur la touche à la Beaujoire. Reste à savoir si ce coup de théâtre peut changer la donne pour une formation qui doit pourtant rapidement se relancer.