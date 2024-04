Rennes fixe le prix de Désiré Doué et c’est très cher

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2026, Désiré Doué sera l’un des joueurs très courtisés en Ligue 1 lors du prochain mercato. Mais le club breton n’a pas l’intention de brader sa pépite.

A seulement 18 ans, Désiré Doué est déjà l’un des joueurs les plus courtisés de Ligue 1. Talent hors pair, l’international français suscite la convoitise de plusieurs grands clubs européens. Le Bayer Leverkusen a par exemple flashé sur le potentiel du milieu offensif du Stade Rennais et a formulé une offre de 20 millions d’euros au mois de janvier. Une offre rapidement déchirée par le board rennais, pour qui il n’était pas question de vendre Désiré Doué lors du mercato hivernal.

Au contraire, l’objectif de Florian Maurice est de prolonger et de conserver sa pépite, mais cela ne sera pas chose aisée car l’été prochain, les offres risquent de tomber et le joueur pourrait voir un départ d’un bon œil. A en croire les informations de L’Equipe, le Bayer Leverkusen n’est pas tout seul sur le dossier puisqu’une dizaine de clubs seraient à l’affût pour enrôler Désiré Doué. Les clubs intéressés vont néanmoins devoir allonger la monnaie s’ils veulent avoir ne serait-ce qu’une chance de décrocher le gros lot.

Rennes attend 40 millions d'euros pour Désiré Doué

Et pour cause, le quotidien national dévoile que le Stade Rennais ne discutera pas en-dessous de la barre des 40 millions d’euros pour son milieu créateur. Un tarif qui risque de refroidir certains clubs mais pas tous. Que ce soit Leverkusen, très bien parti pour être champion et qui pourrait vendre un ou deux joueurs à forte valeur ou les clubs anglais, ils auront les moyens de s’aligner sur les requêtes du Stade Rennais pour Désiré Doué. La question est maintenant de savoir ce que le joueur décidera et à quel point le club breton tentera de le retenir. Mais un départ de Désiré Doué est envisageable. La condition n°1 pour la pépite de Rennes ne sera pas financière mais bien sportive, car L’Equipe indique que sa place dans le projet de son futur club ainsi que son temps de jeu, deux critères étroitement liés, seront déterminant.