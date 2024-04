Rennes a offert « ‍une purge ‍», Theate détruit son équipe

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, Rennes a été battu sur son terrain par Toulouse 1-2. Une défaite étonnante et surtout décevante dans la course à l'Europe. Arthur Theate a eu du mal à cacher sa frustration à l'issue de la rencontre.

Décidément, dans la course à la 7e place de Ligue 1, l'équipe gagnante sera celle qui avancera le moins lentement. Alors que l'OM vient d'enchaîner trois revers de rang en L1, Reims et Rennes n'en profitent pas vraiment. Ces deux formations ont été battues samedi, à Strasbourg et contre Toulouse. La troisième défaite consécutive des Rennais est d'autant plus difficile à digérer que le TFC n'a quasiment plus rien à jouer dans ce championnat, ayant pratiquement assuré son maintien en milieu de tableau. Pourtant, Rennes a été battu 1-2 sans être capable de véritablement bousculer Toulouse en seconde période.

Rennes a dégoûté Theate samedi soir

La déception était immense chez les journalistes mais elle l'était aussi dans les rangs des joueurs rennais. C'était notamment le cas d'Arthur Theate en zone mixte. Le défenseur central belge a eu des mots très durs pour qualifier la contre-performance du Stade Rennais. Selon lui, l'équipe bretonne n'y était pas dans l'envie. De quoi l'obliger à s'excuser auprès des supporters rennais présents au stade et à abandonner l'idée de jouer l'Europe la saison prochaine dans ces conditions.

« C’est une catastrophe ce qu’on a proposé dans le jeu, dans l’envie, du début à la fin. On a qu’une chose à faire : s’excuser. S’excuser pour les supporters qui nous ont pas lâché du début à la fin. On les mérite pas tout simplement ce soir, sur plusieurs matchs. Ce soir, c’est une purge. Il faut se remettre en question, rentrer chez nous c’est tout. Pas de bye-bye à l’Europe, il n’y a rien du tout de toute façon. Si on joue comme ça, comment voulez-vous qu’on accroche l’Europe ? Il faut se réveiller après on verra bien. De toute façon, il y a encore plusieurs matchs. La semaine prochaine, il y a un derby qui se joue à Nantes, qui est important pour tout le club, pour nous. Parce qu’à un moment donné, il faudra se réveiller, avoir un sursaut d’orgueil quand même parce que ce qu’on fait ce soir c’est scandaleux ! », a t-il lâché dépité. Une sortie en forme d'avertissement alors que, dans les faits, Rennes est encore capable d'accrocher la 7e voire la 6e place en cas de sursaut dans les 5 matchs restants.