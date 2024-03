Rennes attend l'OM en sifflotant

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Après la défaite de Lens contre Nice, le vainqueur du match Rennes-OM se rapprochera très fort des places européennes. Les Bretons savent cependant que Marseille a une petite avance qui pourrait être définitive en cas de succès en Bretagne.

Ragaillardi depuis la venue de Jean-Louis Gasset sur son banc, l'Olympique de Marseille arrive ce dimanche au Roazhon Park (17h05 sur Canal+ Foot) avec trois points d'avance sur le Stade Rennais, et trois de retard sur le RC Lens, sixième de Ligue 1. Autrement dit, l'équipe de Julien Stéphan doit éviter la défaite sous peine de voir l'OM et l'Europe s'éloigner définitivement. Pourtant, avant ce rendez-vous qui a suscité une fois de plus un énorme engouement populaire à Rennes et dans sa région, l'entraîneur breton est d'une tranquillité absolue. Pour Stéphan, il ne faut surtout pas que ce choc contre Marseille soit considéré par ses joueurs comme une balle de match. Oui, il vaut mieux que le Stade Rennais gagne contre un rival direct, mais le résultat de cette rencontre ne soldera pas la saison du club breton quoi qu'il arrive.

Rennes-OM, pas de pression supplémentaire

Jour de choc au Roazhon Park 🔴⚫️



🏆 Ligue 1 Uber Eats - J26

🆚 Olympique de Marseille

🕘 17h05

🏟 Roazhon Park#ToutDonner pic.twitter.com/EKhilyjQpm — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 17, 2024

Avant de croiser la route de l'OM, le technicien rennais a clairement voulu dédramatiser l'importance de cette rencontre. « Que ce soit un match important, oui, bien évidemment. Ils sont devant nous ! C’est le dernier match avant une coupure internationale, après, il y aura le sprint final. Mais il n’est pas éliminatoire, je n’emploierai pas ce mot et je ne le perçois pas comme ça (…) Les années précédentes, et notamment, il y a deux ans, il n’y avait pas eu beaucoup de victoires contre les équipes du top 6, ce qui n’avait pas empêché l’équipe de bien terminer », rappelle Julien Stéphan avant ce rendez-vous dans un stade archi comble et qui voudra oublier la défaite d'il y a deux semaines contre Lorient dans un derby qui a mal tourné. Avec deux points pris lors des trois derniers matchs de Championnat, Rennes doit repartir de l'avant, surtout contre l'OM, quoi qu'en dise Stéphan.