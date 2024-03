66 millions pour Désiré Doué, Rennes écoutera les offres

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Agé de 18 ans, et formé au Stade Rennais, Désiré Doué donne déjà le vertige. Ayant récemment changé d'agent, il pourrait quitter le club breton pour un montant record.

Révélation de la saison aux yeux du grand public, Désiré Doué a encore fait parler de lui durant cette trêve internationale puisque le natif d'Angers a marqué deux buts avec les Espoirs de Thierry Henry, et semble avoir déjà un ticket pour les prochains Jeux Olympiques 2024 de Paris. Cependant, nul ne sait réellement où jouera Désiré Doué la saison prochaine. Car s'il a un contrat jusqu'en 2026 avec le club de François Pinault, le joueur a dernièrement changé d'agent, rejoignant l'écurie de Moussa Sissoko, ce qui annonce peut-être un mouvement lors du prochain mercato d'été. Bien évidemment, Julien Stéphan, qui vient de prolonger avec le Stade Rennais, a fait de Doué un de ses joueurs de base, mais l'entraîneur sait bien qu'il sera difficile de résister à une grosse offre.

Désiré Doué, un nom déjà cité au PSG

Flair et sang-froid sur le 1er but 🙌

Enchaînement de grande qualité sur le 2e 🔥



𝘿𝙚́𝙨𝙞𝙧𝙚́ 𝘿𝙤𝙪𝙚́ s'est offert un 𝙙𝙤𝙪𝙗𝙡𝙚́ contre la Côte d'Ivoire vendredi et a permis aux Bleuets de décrocher leur 1ère victoire en 2024 💪 pic.twitter.com/EFK2GqOjRP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 24, 2024

Des clubs ayant de gros moyens financiers, dont le Paris Saint-Germain, sont désormais cités dans le dossier Désiré Doué, et Ouest-France révèle que du côté des dirigeants du Stade Rennais on ne refusera probablement pas une offre colossale. « Le PSG, et plusieurs gros clubs européens fourbissent déjà leurs arguments pour l’arracher au SRFC, un an après la vente record de Doku à Manchester City contre 66 millions d’euros : on ne sait pas si le montant d’un potentiel transfert arriverait à ces hauteurs, mais il serait très conséquent… », explique notre confrère Guillaume Lainé dans les colonnes du quotidien régional. L'avenir de Doué s'inscrit donc peut-être loin du Roazhon Park, mais le club qui souhaite rafler la mise va devoir faire être à la hauteur sur le plan financier. Sinon Rennes dira non et profitera un peu plus de sa pépite.