Avant Brest, Rennes se prépare à un arbitrage faussé

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Compte tenu des nombreuses polémiques ces dernières semaines, Rennes se méfie de l’arbitrage. L’entraîneur rennais Julien Stéphan a décidé d’adapter ses séances d’entraînement pour préparer ses joueurs à d’éventuelles frustrations.

Les anti-VAR avait manifestement raison. Depuis sa mise en place, force est de constater que l’assistance vidéo n’a pas vraiment amélioré l’arbitrage. La preuve ces dernières semaines avec de nombreuses polémiques autour des officiels, pointés du doigt pour leur manque de compétences. « Je ne pense pas que le niveau de l'arbitrage soit mauvais, sincèrement, a défendu Julien Stéphan ce vendredi. Il y a peut-être des conditions qui ne sont pas optimales pour eux aujourd'hui. Je n'ai pas tous les éléments. »

Il n’empêche que l’entraîneur de Rennes, conscient qu’un scandale peut toucher son équipe à tout moment, prépare ses joueurs à d’éventuelles mauvaises décisions. « On n'a pas de prise sur ça, a expliqué le coach breton. On arrive dans un moment du championnat où il faut rester focalisé sur ce que l'on peut maîtriser : nous, nos matchs, notre énergie, notre animation, notre intensité, nos choix... Si on maîtrise très bien ça, on a plus de chances de bien réussir sa fin de championnat. Il ne faut pas se parasiter l'esprit avec ça, on a eu notre lot de décisions contraires, on n'était pas content mais on est passé à autre chose rapidement, parce qu'on n'a pas le choix. »

Le staff imite les arbitres de L1…

« Pour gérer cet aspect mental, régulièrement depuis deux-trois semaines on essaie de mettre en place des scénarios à l'entraînement, avec des supériorités ou des infériorités numériques, où les joueurs doivent réagir et se contrôler en fonction de ça, a révélé Julien Stéphan. On essaie de créer certaines conditions, par rapport à des scénarios qui peuvent arriver en match, pour préparer les joueurs pas uniquement en parlant mais aussi sur le terrain. On siffle des fautes qui n'existent pas, on sort des joueurs parfois de l'entraînement pendant quelques minutes pour que l'équipe se retrouve en infériorité numérique et apprenne à la gérer. On scénarise des moments de match. » Avant le derby face à Brest dimanche, les Rennais sont donc prêts à tout encaisser.