SRFC ‍: Une offre arrive, Stéphan l’attend avec impatience

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Depuis son retour sur le banc en novembre dernier, Julien Stéphan obtient de bons résultats avec le Stade Rennais. Son travail donne satisfaction et devrait lui valoir une offre de prolongation dans les jours ou semaines à venir.

Malgré un début de saison catastrophique, le Stade Rennais garde un espoir de qualification européenne. Sans parler de la Coupe de France, avec une demi-finale à venir contre le Paris Saint-Germain, le club breton s’est replacé en Ligue 1. Les Rouge et Noir n’ont perdu qu’une seule de leurs 10 dernières rencontres en championnat. Preuve que la méthode Julien Stéphan fonctionne bien depuis son retour.

Julien Stéphan : "On discute de plein de sujets et la prolongation en a fait partie..." Le coach rennais discute de son avenir avec le Stade Rennais. La tendance est à une prolongation #SRFC pic.twitter.com/mCxWZovB4U — Christophe Penven (@PenvenC) March 15, 2024

En novembre dernier, l’entraîneur rennais s’était engagé jusqu’à la fin de la saison. D’où l’initiative de ses dirigeants pour évoquer une prolongation. « On discute très régulièrement depuis trois mois et demi tous ensemble de plein de sujets, celui-ci en a fait partie ces derniers jours, a confié Julien Stéphan aux médias. Il continuera certainement à en faire partie la semaine prochaine pendant la trêve internationale, et assez rapidement, il y aura j'imagine une orientation. »

Les discussions vont s'accélérer

De toute façon, le technicien n’a pas forcément besoin d’être fixé au plus vite. « Je vous l’ai déjà dit, non. Après, si le club voulait engager des discussions et matérialiser une forme de satisfaction dans le travail, on discuterait avec grand plaisir, a-t-il envisagé. On a, en toute transparence, commencé à échanger. Ce n’est pas terminé, et certainement que la semaine prochaine, on aura un timing qui permettra d’avoir des discussions plus poussées. »

On comprend que Julien Stéphan n’est pas contre l’idée de prolonger sa deuxième aventure sur le banc rennais. « Je vous ai aussi dit que j’étais très heureux de retravailler, de retrouver un banc, a fortiori ici. Je suis très épanoui que ce soit avec le vestiaire, la direction, bien évidemment avec l’actionnaire, et aussi avec le staff. Les conditions sont bonnes pour moi aujourd’hui », a savouré le coach choisi par le propriétaire François Pinault.