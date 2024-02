L’arbitrage à Rennes, Milan n’avait jamais vu ça

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, le Milan AC a quand même du mal à digérer sa défaite à Rennes (3-2) jeudi en barrages retour. Le défenseur central Simon Kjaer ne comprend pas l’insistance de l’arbitre qui a rapidement accusé les Italiens de vouloir gagner du temps après leur succès à l’aller (3-0).

Malgré l’élimination au stade des barrages de la Ligue Europa, Rennes tire des enseignements positifs de sa confrontation face au Milan AC. La victoire au match retour jeudi a donné encore un peu plus de confiance aux Rouge et Noir. A l’inverse, les Rossoneri ne se contentent pas de la qualification. Les coéquipiers de Simon Kjaer ont du mal à digérer la défaite au Roazhon Park, notamment à cause de João Pinheiro.

L’arbitre portugais de la rencontre a en effet influencé la partie avec deux penaltys accordés aux Rennais : l’un après une faute du Danois sur Martin Terrier, et l’autre pour une main de Luka Jovic sur une tête de Kalimuendo. Mais ce ne sont pas les faits de jeu mis en avant par l’ancien joueur du LOSC. Remonté, Simon Kjaer a plutôt reproché à l’officiel ses coups de pression pour empêcher les Milanais de jouer la montre dès le début du match.

Le pressing de l'arbitre

« On était conscients qu'ils pouvaient bien entamer le match, mais on pouvait acter la qualification en première période, a commenté le défenseur central au micro de Sky Sport. On a eu deux ou trois occasions de prendre l'avantage. On a bien géré les 15 premières minutes, ensuite l'arbitre a commencé à décider de certaines choses. C'est la première fois de ma carrière que j'entends un arbitre dire après 10 minutes qu'on devait jouer plus vite avec Maignan. Mais le plus important, c'est qu'on a ramené la qualification à la maison. » Apparemment, l'homme au sifflet a gêné les plans des Rossoneri.