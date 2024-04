Mandanda est éternel, Rennes l'a bien compris

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

A 39 ans, Steve Mandanda n'a pas du tout l'intention de ranger ses crampons et ses gants. Cela tombe bien, le Stade Rennais sait que son gardien de but est presque indispensable.

Le 8 janvier dernier, le club breton annonçait la prolongation de contrat de Steve Mandanda, l'ancien gardien de but de l'OM étant désormais un cadre du Stade Rennais. Là où certaines équipes auraient poussé leur joueur poliment vers la sortie, les dirigeants de Rennes ont au contraire misé sur le portier international de 39 ans. Il est vrai que Mandanda constitue un vrai point de référence pour ses coéquipiers, son expérience apportant un vrai plus au sein du vestiaire de Julien Stéphan. Et quand cela commence à secouer, comme cela a été le cas récemment, Steve Mandanda a tenu la baraque. Ancien entraîneur des gardiens de but du Havre, où il a découvert Mandanda, ou de l'OM, il a travaillé avec lui, Nicolas Dehon loue les qualités du portier rennais.

Mandanda est toujours aussi fort

Étant invité dans L'Equipe à s'exprimer sur celui que le Vélodrome surnommait El Fenomeno, son ancien entraîneur n'a que de bonnes choses à dire sur Steve Mandanda. « Il est bon notamment là, en avril-mai, quand tout se joue. Certains gardiens âgés tombent sur les fesses sur les plongeons, ne poussent plus sur les jambes, mais on a vu dernièrement qu'il a encore de la force dans les jambes, qu'il va vers l'avant, et tant qu'il aura ça, il pourra continuer. Il est dans un club qui lui correspond, où il peut se concentrer sur ses performances. À Marseille, il y avait le terrain et un certain environnement extérieur à gérer. On voit aussi dans les regards de ses coéquipiers rennais qu'ils comptent sur lui, il a aussi le brassard et il est fait pour les responsabilités, lui en donner c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, on est sûr du retour », explique Nicolas Dehon que le Stade Rennais a tapé dans le mille d'abord en le faisant venir de l'Olympique de Marseille, puis en prolongeant son contrat.