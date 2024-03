Rennes ‍: Accord trouvé, Stéphan va prolonger de deux ans

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Revenu en cours de saison pour remplacer Bruno Genesio au poste d'entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan va continuer avec le club breton.

Les dirigeants rennais avaient fait signer un contrat jusqu’à la fin de l’actuelle saison lorsqu’ils ont décidé en novembre dernier de rappeler Julien Stéphan. Mais, très satisfaits du travail mené par le technicien français, les négociations sont en passe d’aboutir pour que Stéphan reste deux ans de plus. Selon Le Parisien, Julien Stéphan et les responsables du club breton se sont entendus pour une prolongation de deux ans. Très rapidement, le fils de l'entraîneur-adjoint de l'équipe de France va donc signer un contrat jusqu'en 2026 avec le Stade Rennais. Steve Mandanda et ses coéquipiers sont actuellement à la huitième place du classement de Ligue 1 à égalité de points avec l'OM, que Rennes a battu la semaine passée au Roazhon Park. Le LOSC, quatrième, n'a que quatre longueurs d'avance sur Rennes et une place en Ligue des champions est toujours envisageable.