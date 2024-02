Un pénalty cadeau pour le PSG, Mandanda et Rennes dégoûtés

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Le penalty accordé au PSG dans le temps additionnel du match contre Rennes dimanche soir (1-1) a mis Julien Stéphan en colère, l’entraîneur breton estimant que ce genre de penalty était réservé aux grands clubs.

Les joueurs et les supporters du Stade Rennais vont avoir ce penalty en travers de la gorge un long moment. Alors que les Bretons menaient 1-0 au Parc des Princes grâce à un but splendide signé Amine Gouiri, le Paris Saint-Germain a égalisé dans le temps additionnel grâce à un penalty litigieux accordé à Gonçalo Ramos, lequel s’est jeté dans les jambes de Steve Mandanda pour obtenir gain de cause avant de se faire justice lui-même. L’arbitre de la rencontre a visionné les images après avoir été appelé par la VAR et à la suite d’une longue réflexion, a décidé d’accorder un penalty en faveur du PSG. Une décision ahurissante aux yeux de Julien Stéphan, lequel a commenté ce fait de match en conférence de presse.

🏁 1 point à Paris



Tenace et appliqué, le SRFC tenait sa victoire sur la pelouse du leader avant d'encaisser un penalty dans le temps additionnel. #PSGSRFC 1-1 pic.twitter.com/dVfYi6MZmC — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 25, 2024

« Ce sont des pénaltys pour les grandes équipes, qui se sifflent dans certains stades. Est-ce que l’arbitre a pris la bonne décision ? Je ne sais pas » a lancé l’entraîneur du Stade Rennais dans un grand sourire laissant penser qu'il ne disait pas tout de ce qu'il pensait au fond de lui. Pour le gardien et capitaine rennais Steve Mandanda, il n’y a aucun doute : il n’y avait pas penalty pour le PSG pour cette faute sur Gonçalo Ramos. « Il a bien joué le coup. Quand on regarde le pénalty, on voit qu’il se laisse tomber avant le contact avec moi » a regretté l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille au micro de Canal +. Les Bretons pourront longuement bouillonner après cette décision puisque celle-ci coûte deux points à Rennes, qui tenait le très gros coup avec la victoire au Parc des Princes, laquelle s’est finalement envolée à quelques secondes de la fin de la rencontre.