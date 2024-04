Rennes ‍: François Pinault imite Al-Khelaïfi et veut son stade

Dans : Rennes.

Par Adrien Barbet

Depuis plusieurs mois, le PSG bataille avec la mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes et devenir propriétaire de son stade. Le club de la capitale n'est pas le seul à être dans ce cas puisque le Stade Rennais a également la même ambition.

Même si l'Olympiques Lyonnais s'est visiblement beaucoup endetté avec la rénovation de son stade et la construction du Groupama Stadium, les Gones ont donné des idées à d'autres clubs français, comme le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Le club breton aimerait devenir propriétaire de son propre stade. Mais forcément, cela passe par des négociations avec la ville de Rennes, propriétaire du Roazhon Park. Ce stade peut accueillir un peu moins de 30 000 personnes et étant données leurs ambitions, les dirigeants rennais souhaitent augmenter cette capacité d'accueil, surtout pour un club désormais habitué aux grandes soirées européennes. Dans le Conseil municipal de Rennes, le lundi 15 avril, le conseiller municipal délégué aux sports de la ville a évoqué des potentiels travaux pour le Roazhon Park.

La ville de Rennes divisée sur le Roazhon Park

« Nos services et les équipes administratives et techniques du Stade Rennais travaillent sur des hypothèses d’agrandissement du Roahzon Park », a expliqué Frédéric Bourcier. Si le dossier est étudié par la ville, c'est la possibilité d'un agrandissement du stade qui est évoqué, contrairement à l'idée première des dirigeants du Stade Rennais, à savoir devenir propriétaire de leur propre enceinte sportive. À l'inverse, Loïck Le Brun, conseiller du groupe minoritaire "Libre d’agir pour Rennes", s'est opposé à ce projet et a plaidé en la faveur des dirigeants rennais pour la création de leur stade. « Nous avons la chance d’avoir un propriétaire local fort de sa réussite mondiale dans un championnat de France où l’on a des propriétaires chinois, qataris, qui n’ont pas l’amour du maillot. Vous avez un locataire qui souhaite devenir propriétaire. Il veut construire le stade de son club non pas pour lui, pas pour son ego, mais pour continuer à faire du Stade Rennais un grand club européen » a expliqué l'homme politique lors de ce Conseil municipal. Le chemin est encore pour que le rêve du Stade Rennais soit exaucé et cette bataille ressemble un peu à celle que mène QSI avec la Mairie de Paris pour récupérer le Parc des Princes. Même si en l'occurence, le milliardaire français sait que rien ne l'empêche de construire son propre stade s'il en a l'envie.