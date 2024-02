Rennes-Milan ‍: La Préfecture prend l'arrêté le plus dingue de l'année

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Une semaine après sa lourde défaite 3-0 à San Siro, le Stade Rennais accueille l’AC Milan jeudi soir au Roazhon Park en barrage retour d’Europa League. Un match classé à risque par la Préfecture de l’Ille-et-Vilaine.

Jeudi dernier, les supporters du Stade Rennais étaient en pèlerinage à San Siro puisque 10.000 supporters bretons ont fait le déplacement en Italie afin d’assister au match entre l’AC Milan et Rennes (3-0). Une semaine plus tard, c’est au tour des fans italiens de venir en France et ils ne seront pas aussi nombreux puisque seulement 1.300 supporters de l’AC Milan sont attendus au Roazhon Park jeudi pour le match prévu à 18h45. Des tensions sont redoutées par la Préfecture de l’Ille-et-Vilaine, qui a publié un arrêté ce mercredi qui n’a pas manqué de surprendre les supporters… de Rennes. « Du mercredi 21 février à 15 heures jusqu’au jeudi 22 février à 23h59, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du club de l’AC Milan, ou se comportant comme tel, de porter notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club dans un périmètre délimité, à l’exception de l’enceinte du stade » indique l’arrêté préfectoral.

🗺 𝗟𝗔 𝗚𝗨𝗜𝗗𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗧𝗧𝗔̀ 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗥𝗜𝗭𝗭𝗔𝗧𝗔 𝗔𝗜 𝗧𝗜𝗙𝗢𝗦𝗜 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡𝗘𝗦𝗜 🇮🇹



Amici milanesi, benvenuti a Rennes ! Ecco la vostra guida per scoprire la capitale della Bretagna, il suo club di punta e organizzare la vostra venuta. #Roazhoneri #SRFCACM — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 20, 2024

Il n’aura toutefois échappé à personne que Rennes et Milan ont exactement les mêmes couleurs, à savoir le noir et le rouge. Bonne chance dès lors aux forces de l’ordre pour réussir à faire le tri entre les supporters français et les tifosis italiens. Du côté du club rennais en revanche, on fait le maximum pour que tout se déroule au mieux. « Amis milanais, bienvenue à Rennes. Voici un guide pour vous permettre de découvrir la capitale de la Bretagne » a même publié le Stade Rennais sur son compte X officiel.

De plus, l’actuel 7e de Ligue 1 a annoncé qu’une galette saucisse sera offerte au stade à chaque supporter de l’AC Milan. Malgré les risques, qui existent en partie en raison de la présence de 400 supporters « Ultras » du club lombard, le Stade Rennais fait donc son maximum pour que tout se déroule au mieux jeudi soir.