Furieux, le président de Rennes menace ‍!

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais s'est fait marcher dessus par Toulouse samedi soir au Roazhon Park et le président du club breton n'a pas apprécié la blague.

Alors que le PSG, Lille et l'OM étaient au repos, Rennes avait une belle occasion de revenir sur les talons de Lens, d'autant plus que toutes les autres équipes du haut de tableau de Ligue 1. Mais la formation de Julien Stéphan face au TFC, provoquant les sifflets d'un public agacé de voir sa formation retomber dans ses erreurs et se mettre en grand danger dans la course à l'Europe. Alors, Olivier Cloarec a décidé de siffler la fin de la récréation et dans Ouest-France, le président du Stade Rennais ne menace directement personne, mais il fait clairement savoir que si son club ne se qualifie pas pour une compétition européenne, alors il pourrait y avoir du remue-ménage. Avec une seule victoire en sept matchs, toutes compétitions confondues, Rennes doit se reprendre, surtout que c'est Nantes qui se profile sur la route de Steve Mandanda et ses coéquipiers.

Grosse pression sur Julien Stéphan

Pour Olivier Cloarec, il est évident que cette chute libre ne peut plus continuer. « La deuxième mi-temps contre le TFC était un vrai supplice. On l’a mal vécu, on l’a fait savoir aux joueurs. On est sans voix devant le comportement de l’équipe (...) Il y a un match qui se profile à Nantes qui va tenir à cœur aux supporters, au président que je suis, aux joueurs, au staff. Il faut montrer autre chose avant de parler de résultats (...) L’Europe ? Évidemment c’est un objectif affiché en début de saison, ça fait six ans qu’on est européen, on a le budget pour ça, une équipe qui a été montée pour ça. Ne pas l’être serait assurément un échec. On assumera (...) On fera le bilan à la fin, mais la saison n’est pas finie, je veux qu’on défende plus haut plus fort les couleurs du Stade Rennais », a prévenu le dirigeant breton, qui maintient tout le monde sur pression. Pour rappel, Julien Stéphan avait été rappelé sur le banc de Rennes en novembre 202 après le limogeage de Bruno Génésio, et le 25 mars dernier son contrat a été prolongé jusqu'en 2026.