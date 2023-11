L1 ‍: Bruno Genesio sur la sellette, réunion de crise à Rennes ‍!

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

La crise s’installe à Rennes, 13e de Ligue 1 avec seulement 12 points après la défaite contre l’OL dimanche après-midi au Roazhon Park (0-1).

Lucide sur la situation, Bruno Genesio était marqué après la défaite du Stade Rennais contre l’Olympique Lyonnais, dimanche après-midi. Il faut dire que les Bretons avaient une formidable occasion de revenir dans la première moitié du tableau face à une équipe lyonnaise en totale crise de confiance, de jeu et de résultat. Le carton rouge reçu après cinq minutes a logiquement compliqué la tâche de Rennes, qui s’est incliné 1-0 et qui s’enfonce dangereusement dans le ventre mou du championnat à la 13e place.

🏁 Rapidement réduit à 10, le Stade Rennais s'incline face à Lyon. #SRFCOL 0-1 pic.twitter.com/siWDgYAdtb — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 12, 2023

Les résultats en championnat ne sont pas en adéquation avec les objectifs du club et le Stade Rennais ne va pas tolérer de telles contre-performances très longtemps. La preuve, RMC Sport indique qu’une discussion entre Bruno Genesio et le propriétaire du club François Pinault sera au programme des prochains jours à Rennes. A ce jour, aucune tendance claire ne se dégage sur le maintien ou non de Bruno Genesio à son poste d’entraîneur du Stade Rennais. « Une prise de parole officielle devrait être organisée dans la semaine » selon la radio, pour qui la situation inquiète au plus haut de l’organigramme breton.

Florian Maurice et François Pinault vont devoir trancher

Il faut dire que les investissements consentis lors des dernières années en période de mercato ne permettent pas de tolérer de tels résultats en ce début de saison maussade même s’il faut reconnaitre que Bruno Genesio arrive à obtenir de bien meilleurs résultats en Europa League, à l’instar de l’OM par exemple. Reste maintenant à voir quelle sera la décision prise par le Stade Rennais dans les jours à venir alors que Florian Maurice sera bien sûr intégré dans le processus de décision pour le maintien ou non de Bruno Genesio à son poste d’entraîneur de l’équipe.