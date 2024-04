PSG-Rennes ‍: Furieux, Omari a voulu en découdre avec Mbappé

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Warmed Omari était remonté contre Kylian Mbappé en fin de match, et le défenseur rennais a mis du temps à se calmer.

Coupable d'une faute sur Kylian Mbappé, qui a valu un penalty au PSG, heureusement repoussé par Steve Mandanda, Warmed Omari a malencontreusement trompé son propre gardien de but quelques minutes plus tard en détournant un tir du même Mbappé. Un but qui a été au PSG pour se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Mais visiblement, le défenseur de 23 ans a eu des soucis avec la star offensive du Paris Saint-Germain, puisque dès le coup de sifflet final, Omari a clairement voulu en découdre avec Mbappé. La tension était grande, notamment dans le couloir vers les vestiaires, mais la sécurité a ramené tout le monde à la raison. Le staff du Stade Rennais a demandé au joueur de ressortir sur la pelouse du Parc des Princes pour se calmer et laisser la pression retomber.