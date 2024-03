Mandanda commence à inquiéter Rennes

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Même s'il a souvent évité le pire au Stade Rennais, Steve Mandanda a commis une grosse bourde contre Lorient. Et depuis quelques matchs, le gardien de but français ne paraît plus aussi décisif.

Le 8 janvier dernier, les dirigeants du Stade Rennais sont parvenus à un accord avec Steve Mandanda, ce dernier prolongeant son contrat avec le club breton d’une saison jusqu’en juin 2025. Agé de 38 ans, le portier qui a fait l’essentiel de sa carrière à l’OM pourrait fêter ses 40 ans sous le maillot rennais. Cependant, s’il a fréquemment été colossal, cela a notamment été encore le cas dimanche dernier au Parc des Princes, face au PSG, Mandanda a aussi fait des erreurs. A l’image de celle contre Lorient, une faute de main du gardien de but international tricolore permettant aux Merlus d’ouvrir le score au Roazhon Park et finalement de s’imposer (1-2). Bien évidemment, Julien Stéphan et les joueurs rennais sont tous venus au soutien d’El Fenomeno. « Steve a été ultra-décisif et impactant pour le groupe ces derniers temps, une faute peut arriver à tout le monde », a précisé l’entraîneur du Stade Rennais. Oui, mais cela ne masque pas tout.

Mandanda a quelques faiblesses

Merci Mandanda pour la possibilité d’être devant Rennes 🫶🏻 #TeamOM pic.twitter.com/NIalCfU1Ae — Super Marseillais 🫡 (@LInfodelOM1) March 3, 2024

Car ce lundi, dans L'Equipe, on fait remarquer que lors de ses dernières sorties, Steve Mandanda n'a pas été totalement irréprochable et que forcément cela fait réfléchir. « À Marseille début décembre, ou face à Monaco, son temps de réaction avait interpellé. Plus récemment, sa relance manquée face à l'AC Milan à San Siro avait coûté un troisième but à son équipe et rappelé le but de Pedro Chirivella face à Nantes, le 1er octobre. Cela n'a pas empêché ses dirigeants de lui offrir une prolongation jusqu'en 2025 début janvier, alors que la question de recruter un numéro 2 plus aguerri que Gauthier Gallon s'était posée l'été dernier après une fin de saison où il avait été moins décisif, déjà. Avant l'erreur d'hier, les trois derniers mois de Mandanda leur avaient plutôt donné raison », fait remarquer Emery Taisne, qui estime cependant que pour l'instant les dirigeants bretons n'ont pas l'intention de changer les choses. Car outre ses performances sportives, Steve Mandanda est également un patron dans le vestiaire et apporte énormément en dehors du terrain. En attendant, les supporters de l'OM ont malicieusement remercié leur ancien gardien de but pour son aide dans le retour vers le haut du classement, la défaite rennaise étant appréciée du côté de Marseille.