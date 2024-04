L1 ‍: Une équipe « ‍d’abrutis ‍», Rennes sonné par l’humiliation

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Rennes s’est incliné au terme d’un derby sensationnel dimanche après-midi contre Brest (4-5). Un match qui va laisser des traces dans le vestiaire rennais au vu du scénario.

C’était peut-être le match de l’année en Ligue 1. Dimanche après-midi, le Roazhon Park a vécu un scénario dantesque lors du match entre le Stade Rennais et le Stade Brestois. Le derby breton a finalement accouché sur une victoire spectaculaire de l’équipe d’Éric Roy (4-5). Sans aucun doute, ce revers va laisser des traces à Rennes, aussi bien sur le plan sportif avec des places européennes qui s’éloignent, que sur le plan mental. Après la rencontre, le milieu de terrain rennais Benjamin Bourigeaud ne pouvait pas cacher sa frustration et sa déception. Dépité, l’ancien joueur du RC Lens a notamment qualifié « d’abrutis » les joueurs de sa propre équipe en s’incluant bien évidemment dans le lot.

« C’est inadmissible de prendre 5 buts à domicile. On a fait trop de conneries. Je ne vais pas mâcher mes mots, on est des abrutis. On a gâché le travail qui a été fait. Franchement, c’est dur. Le public nous a poussé. Mais aujourd’hui ce n’est pas possible. 5 buts chez nous dans un debry, ou on doit montrer des valeurs. Cette rage de ne pas prendre de buts. On s’est donné le maximum. S’il faut en mettre 6 pour gagner un match… Aujourd’hui, on a raté quelque chose et on ne peut en vouloir qu’à nous-mêmes » a pesté le milieu de terrain du Stade Rennais. Tout n’est pas encore perdu dans la course à l’Europe, mais l’équipe de Julien Stéphan devra absolument réaliser un sans-faute pour accrocher une place dans le top 7. Metz, Lens et Reims sont à l’agenda de Rennes d’ici la fin de la saison le 19 mai prochain.