Officiel ‍: Julien Stéphan prolonge jusqu'en 2026 à Rennes

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais a officialisé ce lundi soir la prolongation de contrat de Julien Stéphan jusqu'en 2026, comme nous l'avions annoncé un peu plus tôt. L'entraîneur du club breton, revenu en novembre dernier, était lié jusqu'à la fin de l'actuelle saison.

« Arrivés sur le banc Rouge et Noir en novembre, Julien Stéphan et son staff sont parvenus à redresser la barre avec brio en remportant 14 matchs sur 22 (seulement 5 défaites et 3 matchs nuls). Comptablement, le SRFC est également la meilleure formation française en 2024. Avant le sprint final où le Stade Rennais F.C. est parvenu à se rapprocher du groupe de tête, le club et Julien Stéphan ont décidé de poursuivre leur collaboration pour deux saisons supplémentaires », précise le Stade Rennais.