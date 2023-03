Zidane et le PSG, ils négocient dans le dos de Galtier

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Même si officiellement la tendance est à la poursuite de la collaboration entre Christophe Galtier et le PSG, l'ombre de Zinedine Zidane demeure. L'ancien numéro 10 reste dans les petits papiers de la direction et il discuterait même avec elle depuis quelques temps.

L'élimination nette et sans bavure du PSG coûtera t-elle son poste à Christophe Galtier ? La question peut se poser tant l'ancien entraîneur de Lille et Nice n'a pas eu de réel impact sur le niveau du club parisien. Le jeu produit reste insuffisant au regard des sommes dépensées et Galtier n'a pas plus d'influence sur la discipline de ses cadres. Neymar reste Neymar, Verratti reste Verratti et le PSG ne dépasse pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions encore une fois. De quoi menacer l'entraîneur parisien alors que des techniciens plus prestigieux et charismatiques sont à la portée du PSG. Par exemple, un certain...Zinedine Zidane.

Un Zidane motivé, la vraie menace de Galtier

Selon les informations de l'Equipe, Christophe Galtier et Luis Campos devraient bénéficier d'une deuxième chance la saison prochaine, si le PSG décroche le titre de champion de France en fin de saison. Néanmoins, Zidane reste dans le viseur du club parisien. L'ancien entraîneur du Real Madrid n'aura pas l'Equipe de France qu'il convoitait tant puisque Didier Deschamps a prolongé jusqu'en 2026. Zizou est donc ouvert à d'autres challenges ce que QSI, grand fan du joueur, est prêt à lui offrir.

🚨Zinedine Zidane is among the candidates PSG are speaking to about replacing Christophe Galtier. 🇫🇷 🔵🔴 #PSG pic.twitter.com/PxHrIDCSJe — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 14, 2023

Selon le journaliste mercato Ekrem Konur, les dirigeants parisiens réfléchissent à des pistes pour remplacer Galtier. Ils se sont entretenus avec ces cibles et Zidane est bien l'une d'entre elles. « Zinedine Zidane fait partie des candidats auxquels le PSG s'adresse pour remplacer Christophe Galtier », confirme bien le journaliste turc sur Twitter. Un coup de pression inévitable pour Christophe Galtier, dont les maigres résultats ne pèsent pas lourd face au rêve ultime de QSI : ramener Zinedine Zidane au PSG.

Zidane peut faire la fine bouche avec le PSG

Le suspense est donc toujours entier, mais Paris n'a pas besoin d'attendre la fin de la saison pour discuter avec un technicien libre. Ce serait aussi le cas avec Thomas Tuchel, au chômage depuis que Chelsea lui a montré la sortie en première partie de saison. Un profil qui plait énormément à Nasser Al-Khelaïfi, qui sait le danger de tout miser sur la venue de Zinedine Zidane. Car l'entraineur français, considéré comme un enfant de Marseille parce qu'il y a grandi même s'il n'y a jamais joué, est aussi capable de refuser de rejoindre le Paris SG s'il ne sent pas vraiment le coup. Zizou a besoin des conditions parfaites au niveau du recrutement, des joueurs à sa disposition et de la patience de la direction pour construire une équipe à sa guise. C'est aussi ce qui a pu provoquer des refus de sa part ces dernières années, où seul le Real Madrid a trouvé grâce à ses yeux.