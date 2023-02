Zidane c'est le jackpot, les stars du PSG virent Galtier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La situation de Christophe Galtier est plus fragile que jamais au PSG, où l’ombre de Zinedine Zidane est de retour sur l’entraîneur parisien.

Battu par Marseille, Monaco et le Bayern Munich en l’espace de sept jours, le Paris Saint-Germain traverse l’une des crises les plus profondes de l’ère QSI. En toute logique, l’entraîneur Christophe Galtier n’est pas épargné dans cette période trouble. Les choix de l’ancien coach de l’OGC Nice sont contestés par les supporters, les observateurs… et une partie des joueurs, et les doutes sont nombreux autour du natif de Marseille. En cas de défaite contre Lille dimanche à 13 heures, Christophe Galtier pourrait être menacé et pour le remplacer, les noms commencent déjà à fleurir. A la surprise générale, Thomas Tuchel a été cité comme un éventuel successeur à Christophe Galtier. Mais la piste n°1 du PSG se nomme toujours Zinedine Zidane, qui avait déjà fait l’objet de vives discussions au Qatar l’été dernier.

Le PSG fait toujours de Zidane son objectif

Au moment de choisir le successeur de Mauricio Pochettino, les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient fait de Zinedine Zidane leur unique objectif. Les discussions ont duré plus d’un mois entre les représentants de l’entraîneur français et le club parisien. Ils n’ont finalement pas abouti à un accord, Zinedine Zidane ayant caressé l’espoir de reprendre l’Equipe de France après la Coupe du monde 2022. Malheureusement pour lui, Didier Deschamps a prolongé jusqu’en 2026 et il est donc temps maintenant pour « Zizou » de reprendre un banc. La rumeur parisienne est de retour et selon OK-Diario, elle est totalement fondée. En effet, le PSG voit toujours en Zidane l’entraîneur parfait pour driver le vestiaire de stars qui est celui du Paris Saint-Germain. Cela tombe bien, les joueurs parisiens dans leur grande majorité sont extrêmement favorables à la venue du champion du monde 1998.

Les stars du PSG votent Zidane

A en croire le média espagnol, Kylian Mbappé est bien sûr le premier supporter de la piste Zinedine Zidane. L’attaquant du PSG et de l’Equipe de France est un grand fan de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Ce n’est pas le seul puisque Sergio Ramos a également fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi que Zidane était le bon choix pour Paris. Pour rappel, le défenseur espagnol était le capitaine de « Zizou » au Real Madrid et les deux hommes se connaissent très bien et s’apprécient. Cela est également vrai pour Achraf Hakimi, qui a croisé la route du technicien français dans la capitale espagnole. Quant à Lionel Messi et à Neymar, dont l’avenir s’écrit en pointillés au Paris Saint-Germain, il s’avère que les deux stars sont également très favorables à la venue de Zinedine Zidane dans la capitale. En effet, bien qu’ils ne sachent pas encore définitivement de quoi leur avenir sera fait, Messi et Neymar verraient d’un bon œil la venue d’un coach si titré et habitué à gagner en Ligue des Champions. Reste maintenant à voir si de son côté, l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin et des Girondins de Bordeaux acceptera le défi parisien. Sur ce point, tout est encore à faire dans les négociations pour le PSG.