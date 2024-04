PSG ‍: Mbappé victime d'une ultime vexation qatarie

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé peut gagner le titre de champion de France de Ligue 1 avec le PSG ce samedi, mais cela ne change rien dans ses intentions de partir. Et cela ne modifie pas non plus la colère sourde de Nasser Al-Khelaifi.

La saison tire à sa fin et elle a rarement été aussi excitante pour le Paris Saint-Germain, ses joueurs et ses supporters. Le club de la capitale joue encore sur trois tableaux et l'idée de gagner la Ligue des champions est dans toutes les têtes. Cependant, même si pour l'instant, on en parle moins, la départ libre de Kylian Mbappé a toujours du mal à passer pour le président qatari du PSG. Depuis que son attaquant vedette lui a confirmé son départ en janvier dernier, Nasser Al-Khelaifi a du mal à masquer sa colère, se sentant trahi. Et s'il ne dit rien, le Qatari n'a pas l'intention de faire le moindre cadeau au meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Au point même de vouloir retarder au maximum sa présentation par le Real Madrid.

Mbappé ne sera pas présenté avant le 1er juillet à Madrid

Nasser Al-Khelaifi n'a aucun doute là-dessus, Kylian Mbappé va rejoindre les Merengue la saison prochaine. Et forcément, cela passe d'autant plus mal que le joueur acheté 188 millions d'euros en 2017 à l'AS Monaco ne rapportera rien au PSG. Alors, selon Alexis Rodriguez, journaliste pour Defensa Central, média proche du Real Madrid, le patron du Paris Saint-Germain a d'ores et déjà prévenu le clan Mbappé que ce dernier devra aller au bout de son contrat avec le PSG, à savoir le 30 juin prochain. Bien évidemment, le joueur de 25 ans n'aura pas de match à jouer avec son club, puisqu'il sera à ce moment-là à l'Euro 2024 en Allemagne avec l'équipe de France. Cependant, notre confrère affirme que les champions de France n'autoriseront pas Mbappé et Madrid à organiser une présentation officielle avant le 1er juillet. Autrement dit, cette présentation à Santiago-Bernabeau n'aura pas lieu avant la fin de l'Euro, dont la finale est prévue à Berlin le 14 juillet, alors que Florentino Perez aurait aimé la faire juste après la finale de la Ligue des champions.

Pas de quoi inquiéter Kylian Mbappé, qui n'a aucune hésitation concernant son avenir. Mais cette décision vexatoire du Paris Saint-Germain confirme que du côté du Qatar on vit très mal ce départ, pas loin d'être assimilé à une trahison de la part d'un joueur à qui on a tout cédé ses dernières années, notamment sur le plan salarial. On peut cependant penser que si Mbappé permet au PSG de signer un quadruplé historique et surtout de gagner la Ligue des champions, pourquoi pas en finale face au Real Madrid, tout cela sera pardonné et on donnera plus facilement un vrai bon de sortie au Kid de Bondy.