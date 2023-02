PSG : Zidane et Benzema, le Qatar vise du lourd

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Christophe Galtier est plus menacé que jamais au PSG, où le Qatar rêve toujours d’attirer un certain Zinedine Zidane.

L’été dernier, Zinedine Zidane était la priorité absolue du Qatar pour prendre la succession de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Les discussions ont été intenses pendant de longues semaines entre l’Émir du Qatar et les représentants de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Mais au bout du compte, Zinedine Zidane a refusé le PSG, préférant attendre que la place se libère en Equipe de France, ce qui n’a finalement pas été le cas après la Coupe du monde 2022 puisque Didier Deschamps a été prolongé de quatre ans. La voie est donc libre pour Paris dans l’optique de la prochaine intersaison et selon le site El Desmarque, il est clair que le Qatar va de nouveau tenter sa chance pour recruter Zinedine Zidane, afin de prendre la succession de Christophe Galtier.

Retour de la piste Zidane au PSG

En plus de six mois dans la capitale française, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain n’a convaincu personne et la série noire du club parisien en ce mois de février pourrait même avoir raison de son poste. Les défaites contre Marseille, Monaco et le Bayern Munich ne passent pas à tel point qu’un nouveau revers, dimanche à Lille, pourrait être fatal au natif de Marseille. C’est ainsi que la piste Zinedine Zidane a été réactivée et les discussions vont de nouveau bon train entre les agents de « ZZ » et le PSG. Mais une fois encore, l’ancien entraîneur du Real Madrid a de fortes exigences. Financières d’abord, puisqu’il veut être l’entraîneur le mieux payé d’Europe. Mais sportives, surtout. Zidane veut être le patron du mercato à Paris, ce qui implique sans doute les départs de Luis Campos et d’Antero Henrique. Et à priori, Zinedine Zidane a déjà une idée claire de sa piste prioritaire sur le marché des transferts. Comme cela avait déjà été évoqué au moment des négociations l’été dernier entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain, le nom d’un certain Karim Benzema revient dans la balance.

Benzema au PSG, la rumeur est de retour

Visiblement, le champion du monde 1998 ne s’imagine pas entraîner une équipe dans laquelle ne figure pas le dernier Ballon d’Or. Cela tombe plutôt bien pour le PSG, « KB9 » est en fin de contrat avec le Real Madrid. A l’instar de Messi à Paris, un accord est annoncé depuis de longues semaines pour une prolongation de contrat, mais l’officialisation de celle-ci tarde à venir pour Karim Benzema. Ces derniers jours, Carlo Ancelotti a lancé un message clair à l’encontre de son attaquant en indiquant que comme toutes les légendes du Real Madrid, il serait magnifique de voir Karim Benzema terminer sa carrière au sein du club merengue. Reste qu’un coup de fil de Zinedine Zidane pourrait changer la donne. Reste maintenant à voir si les négociations -cette fois- aboutiront entre le PSG et l’entraîneur aux trois victoires en Ligue des Champions. Si oui, alors nul doute que le nom de Karim Benzema fleurira plus d’une fois dans l’actualité du champion de France en titre.