PSG ‍: Nuno Mendes prolongé, Campos veut recruter à Metz

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'un des clubs à suivre l'été prochain lors du marché des transferts. Tous les postes pourraient être renforcés.

A Paris, le prochain marché des transferts est déjà dans les discussions. Il faut dire que du changement est attendu avec le départ de Kylian Mbappé. Ce dernier va laisser un grand vide et le PSG se devra de lui trouver un remplaçant à la hauteur. En plus de ce chantier XXL, le club de la capitale va également devoir recruter à d'autres postes afin de combler les manques. Et il est fortement pressenti que le Paris Saint-Germain recrutera au poste de latéral. Nordi Mukiele va partir et à gauche, Nuno Mendes n'a pas vraiment de remplaçant. Afin d'apporter du nombre, un joueur de Ligue 1 est courtisé.

Udol, la surprise de Campos au mercato ?

Selon les informations de PSGInside Actus, le profil de Matthieu Udol, latéral gauche du FC Metz, plait à la direction francilienne. « Matthieu Udol (FC Metz) pourrait faire partie des recrues du PSG au prochain mercato. Le joueur pourrait être le suppléant de Nuno Mendes et Lucas Hernandez au poste d'arrière gauche. Il ne coûterait quasiment rien au Paris Saint-Germain », souligne notamment le compte sur X. A noter également que des discussions auraient débuté avec Nuno Mendes pour une prolongation de contrat. Le Portugais est vu comme un titulaire indiscutable et l'arrivée de Mathieu Udol aurait pour but de le soulager. Ce serait en tout cas une belle promotion pour le Messin, âgé de 28 ans et qui connait bien les exigences de la Ligue 1. En fin de contrat en juin 2027, Udol est estimé à près de 2 millions d'euros. Une broutille pour le Paris Saint-Germain. Cette saison, le Lorrain a pris part à 28 matchs pour 3 buts marqués et 3 passes décisives délivrées.