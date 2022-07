PSG : Mbappé attaqué par Vinicius, tout est permis

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La prolongation de contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ne passe pas du côté de Madrid. Et même dans le vestiaire on veut faire payer le prix fort à l'attaquant français suite à son refus de venir au Real.

La vengeance est un plat qui se mange froid, mais l’impact de la décision de Kylian Mbappé de ne pas rejoindre Karim Benzema et les autres stars du Real Madrid a probablement dépassé l’entendement. Même si une semaine après l’officialisation de la prolongation de l’attaquant français jusqu’en 2025 au PSG les Merengue ont gagné la Ligue des champions, tout cela passe mal dans la capitale espagnole. Et pas uniquement au sein de la vaste communauté internationale des supporters madrilènes, dont certains ont jugé utile de brûler des maillots floqués du nom de Mbappé. Car le vestiaire de la Casa Blanca a également été stupéfié par ce refus clair de Mbappé de venir, et pour certains joueurs l’occasion est belle de montrer à l’attaquant de Paris et de l’équipe de France qu’il n’y a aucune crainte par rapport à lui et au club de la capitale. Tête d’affiche de tout cela, Vinicius Jr qui se voit bien Vizir à la place du Vizir.

Pour l’attaquant brésilien, dont le nom avait circulé du côté du PSG si Kylian Mbappé était parti au Real Madrid, même si ce dernier avait signé le contrat proposé par Florentino Perez il n’aurait eu aucun mal à lui faire comprendre qui était la nouvelle star des Merengue. « Il va falloir trouver une place à Mbappé. Le côté gauche est occupé » aurait répété, selon AS, à plusieurs reprises à ses coéquipiers hilares celui qui devrait rapidement prolonger jusqu’en 2027 son contrat avec les champions d’Espagne et d’Europe. Une petite phrase signé Vinicius Jr destinée à montrer qu’il n’avait rien à craindre face au joueur tricolore et se sentait même bien au-dessus de lui.

Mbappé moqué par Vinicius à Madrid

Et c’est peu dire que le refus de Mbappé a dopé encore plus l’enthousiasme de celui qui a marqué le but de la victoire en finale de la Ligue des champions contre Liverpool, Vinicius Jr se sentant désormais pousser des…ailes. Au point même de pardonner publiquement à ceux qui l’envoyaient déjà à la casse il y a encore quelques mois, aveuglés qu’ils étaient par la venue de la star française. Le Brésilien est la meilleur arme anti-Mbappé et il va le prouver.

Journaliste pour le quotidien sportif espagnol, Jose Felix Diaz affirme même que l’attaquant brésilien de 21 ans, auteur de 22 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée, est tellement décidé à faire oublier Kylian Mbappé au président du Real Madrid qu’il y a puisé une énergie supplémentaire. « La présence à l'horizon du footballeur français a encouragé encore et encore Vinicius à s'améliorer à chaque match. Il se sentait en confiance et en sécurité pour défendre ce qui lui appartenait et c'est ainsi que cela s’est ressenti dans son travail quotidien. Il n'était pas inquiété par Mbappé et il l'a montré en lançant des messages pour marque son territoire », explique Jose Felix Diaz, qui espère que l’attaquant brésilien continuera à vouloir effacer le joueur du PSG…du moins jusqu’en 2025.