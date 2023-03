Zidane au PSG, Riolo a brutalement un énorme doute !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'avenir de Christophe Galtier au poste d'entraîneur du PSG s'est assombri avec l'élimination pathétique en Ligue des champions face au Bayern Munich. Et une nouvelle fois c'est le nom de Zinedine Zidane qui revient sur le devant de la scène, d'autant plus que l'équipe de France ne changera pas de sélectionneur avant 2026.

« Fluctuat nec mergitur », comme le dit le slogan de la ville de Paris, le navire PSG est de nouveau en pleine tempête, mais pour l’instant il ne coule pas totalement. Pourtant, après le nouveau fiasco européen, il est clair que des choses doivent (encore) changer au sein du club de capital. Nasser Al-Khelaifi étant indéboulonnable, c’est encore une fois l’entraîneur qui va probablement servir de fusible, le seul titre de Champion de France, aussi important soit-il, n’étant pas suffisant pour sauver Christophe Galtier. Ce dernier a beau faire dans la calinothérapie avec ses joueurs, le jeu pratiqué par le Paris Saint-Germain est insipide et ne mène à rien, surtout s’il s’agit de convaincre Kylian Mbappé de rester. Pour remplacer Galtier, plusieurs noms circulent, notamment ceux de José Mourinho et Thomas Tuchel, mais c’est celui de Zinedine Zidane qui excite tout le monde. Cependant, l’optimiste est désormais moins de rigueur, à l’image d’un Daniel Riolo qui jusqu’à récemment était persuadé que Zizou n’attendait qu’un signe du PSG.

Zidane au PSG, Riolo a l'ombre d'un doute

Invité de l’émission Quelle Epoque sur France 2, Daniel Riolo a reconnu que la venue de Zizou au Paris Saint-Germain était loin d’être acquise. « Qui serait le bon entraîneur du PSG ? Aujourd’hui, clairement il n’y a pas énormément de noms, car il faut quelqu’un qui a une renommée internationale et qui s’impose aux yeux des joueurs. Oui, aujourd’hui la personne idéale, c’est Zinedine Zidane parce que lui quand il va entrer dans le vestiaire parisien il dégagera un respect qui fera que les joueurs sauront que c’est comme ça et pas autrement. Après, il faut que Zidane ait envie de venir à Paris, et ce n’est pas certain. C’est comme à la FFF, tout le monde souhaite que Michel Platini prenne la place de Le Graët, mais s’il n’a pas envie c’est compliqué de forcer les gens », a reconnu le journaliste, moins persuadé du souhait de Zinedine Zidane de signer au PSG.

Pourtant, la porte de l'équipe de France s'est désormais refermée pour au moins trois années supplémentaires, Didier Deschamps ayant été confirmé sur le banc des Bleus jusqu'au Mondial 2026. Zinedine Zidane ayant récemment confié qu'il n'envisageait pas de rester éternellement loin des terrains de football, lui qui a quitté le Real Madrid il y a deux ans, sa venue au Paris Saint-Germain semblait possible et même probable, d'énormes rumeurs ayant circulé dans ce sens l'été dernier avant la signature de Christophe Galtier. Mais à en croire Daniel Riolo, dont le collègue Frédéric Hermel a quelques infos venues du clan Zidane, le doute existe désormais sur l'intention de Zizou de rejoindre un jour le club de la capitale, le technicien français de 50 ans ayant probablement constaté que le PSG version QSI étant légèrement ingérable. A l'Emir du Qatar, qui est obsédé par le champion du monde 1998, d'inverser les choses.